府秘書長擔任競選總部主委》侯：陳菊應公務優先 蘇：有人不檢討自己

2018-04-22

〔記者翁聿煌、葉冠妤／新北報導〕總統府秘書長陳菊擬擔任民進黨新北市長徵召人選蘇貞昌的競選總部主委，被國民黨批評行政不中立，蘇貞昌昨天反嗆說，「有人在罵人的時候都不檢討自己」，過去在前總統馬英九時代，當時的總統府秘書長廖了以就擔任胡志強參選台中市長的競選總部總督導，「有人大概時空錯亂而急著罵人」。

但國民黨新北市長提名人侯友宜昨天再次批評說，他歡迎陳菊參與輔選，但總統府秘書長這個職務應以全國人民的福祉優先、公事第一，民進黨不要老是把選舉擺第一。

蘇貞昌昨到樹林區參加濟安宮保生文化祭活動，對於邀請陳菊擔任競選總部主委，他受訪表示，「我和陳菊有多年的好交情，她勸我站出來，我相信她不會在旁邊自己樂得清閒，一定會大力幫忙。」

至於國民黨批評行政不中立，蘇貞昌回應說，民主政治需要互相尊重，大家想要看到良性競爭，不是無謂的謾罵、顛倒是非黑白、扭曲真相來批評別人，相信大家期待新北市長是會做事的市長，讓新北市有好將來。

不過，前總統陳水扁也在「新勇哥物語」中表達不贊成陳菊擔任主委，希望蘇貞昌不要陷菊姐於不義，蘇貞昌則以「我希望各界大家都互相加油、努力，謝謝」帶過。

侯友宜昨到三重區和里長座談時，則再次對陳菊擔任主委表達質疑。媒體也問他日前拜會前總統馬英九談了什麼？侯友宜表示，與馬見面，「我覺得滿好玩的，他就像馬教授一樣，跟我講能源政策。」他感謝馬的建議，給了他一些思考方向。

至於是否會請馬站台輔選？侯友宜說，每個人願意站出來為他加油打氣，他都非常感恩，「我想馬總統樂於跟我並肩作戰」。

另外，蘇貞昌參加樹林區濟安宮活動時，新北市副市長李四川也代表市府參加，蘇貞昌不但稱讚李四川是優秀人才，並說「如果是他出來選新北市長，我可能就不敢出來選了！」