侯友宜求固守新北 國民黨補強組織力量

2018-04-22

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨為了搶回新北市地盤，今年新北市長選舉徵召天王蘇貞昌回鍋，傳出總統府秘書長陳菊將擔任競選總部主委。面對綠營在新北市集結重兵，國民黨輔選人士指出，黨提名新北市長參選人侯友宜已有新媒體及文宣團隊，背後還有新北市行政團隊支持，相對輔選其他縣市，黨中央反而輕鬆，只需要幫忙補強侯團隊較弱的組織工作。

要求市黨部與侯團隊規劃分工

黨內人士表示，雖然過去七年多，侯友宜跑了很多市政行程，但未曾走過黨的組織系統，未來黨務體系幹部會幫忙侯團隊串聯活動，以及協調安排固樁行程。侯友宜日前會面國民黨主席吳敦義後，黨中央已要求新北市黨部與侯團隊規劃分工。

黨務系統輔助角色 不喧賓奪主

該人士強調，雖然新北市各區有區長，但不可能幫忙做組織活動，還是得透過黨部成立各區總部，以及與議員、里長籌組聯合競選辦公室等小型競選組織，才能真正發揮動員效果。

輔選人士表示，未來新北市各區競選總部，黨務系統會幫忙侯團隊物色負責人與競選團隊，協助成立各種系統的後援會。至於其他選舉規劃仍以侯友宜團隊為主體，黨務系統只是輔助角色，不會喧賓奪主；像新北市這種本身有優勢、資源較多的選區，黨部就能輕鬆許多，如果像是艱困的徵召選區例如嘉義縣，地方黨部未來會與參選人競選總部合體。

對於陳菊可能擔任蘇貞昌競選總部主委，國民黨組發會主委李哲華質疑，競選總部主委工作是二十四小時，難道陳菊要在總統府內指揮調度選戰？他並強調，侯友宜雖然與新北市府團隊熟悉，但像新北市副市長李四川等政務官以及事務官都不會擔任輔選職務，總統府秘書長卻要擔任蘇貞昌競選總部主委，行政院人事行政總處應該加以說明。

李哲華並研判，陳菊擔任競選總部主委一職，主要功能仍在幫蘇貞昌「要資源」，而不是處理地方選舉事務，況且綠營議員多數反新潮流系，「陳菊來，大家頂多只是應付應付」。