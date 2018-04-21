美學者︰美走向保護主義 台應備好談判方案

2018-04-21

〔駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導〕面對美中方興未艾的貿易戰，美國企業研究所研究員史劍道今天警告，美國正走向保護主義，情況只會愈來愈糟。台灣應該先把對美經貿談判的方案準備好，或在北美自由貿易協定談成後與美展開談判，或在美國開始攻擊中國的供應鏈時有所準備，不能陷於被動。

經常被川普政府諮詢的史劍道說，台灣如果在中國之外找不到其他經貿夥伴，自然會面臨風險，最好的辦法就是分散投資；台灣也可要求美國，在和另一國家談判自貿協定時把台灣帶進去，變成三方協定，例如美國與菲律賓及越南談判自貿協定時，就可如此。

美國智庫威爾遜中心今就亞洲經濟的未來舉行座談會。被問及美中貿易戰中，川普是要處理中國過剩的產能，攻擊中國的紅色供應鏈，還是要取得先進科技的優勢？史劍道說，他不知道川普政府短期內的經貿目標，川普政府的官員也說不清楚；長遠一點來看，美國未來三年會走向保護主義。

他指出，台灣可以參考重啟談判的北美自貿協定，如果順利完成並獲國會通過，可以是台灣和其他國家的模範，這個協定較明確地反映川普政府的經貿目標。

史劍道說，除了北美自貿協定的條款外，他目前看不出川普政府要什麼。情勢不會好轉，選舉年更不可能，看不出二○二○年有哪位總統候選人會主張自由貿易。如果美國對外貿易赤字增加，川普受到的批評增多，情況會更糟。

他說，美國最大的問題是國內財富分配不均，簽署更多自貿協定，其實對解決這個問題幫助不大，在這種情況下，保護主義變得更合理。一般而言，他支持川普政府的對中經貿政策，但川普政府現在從懲罰中國的竊取智財權，變成攻擊中國的工業政策，且這種做法不可能會贏。川普政府把不可預測性當成一種談判工具，對美國的盟邦和夥伴是不公平的。