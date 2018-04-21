台北市長選戰》柯建銘：現在態勢逼黨自己提名

2018-04-21

陳明文：要等國民黨確定人選 才會行動

〔記者曾韋禎、蘇芳禾、郭安家／台北報導〕爭取代表民進黨參選台北市長的立委姚文智、前副總統呂秀蓮近來動作頻頻。就連長期力挺台北市長柯文哲的立法院民進黨團總召柯建銘也感嘆，柯文哲是民進黨很大的麻煩，現在的態勢已趨向逼民進黨自己提名。民進黨選對會召集人陳明文仍強調，儘管基層高度不滿，還是要等國民黨的人選出爐後，才會有所行動。

北市府發言人劉奕霆則表示，柯市長仍抱持一貫態度，不管外界如何變化，只要把市政做好就是最好的連任準備，也會盡可能爭取最多人的支持。

柯建銘：柯文哲是民進黨大麻煩

柯建銘昨接受廣播訪問時表示，他過去就時常告誡柯文哲，搞政治就不要亂講話、得罪很多人；但柯文哲的個性如此，有自己的看法。他說，曾請柯文哲要像他這樣，很會忍耐；結果柯文哲一被問就說，「柯總召叫我要忍耐，我現在不要講」；才過兩、三天就不受節制。

柯建銘坦言，柯文哲是民進黨很大的麻煩，目前受到太多名嘴與基層的壓力，趨向逼民進黨自己提名；但他不是選對會成員，也沒被徵詢過，最後還是尊重選對會，也相信蔡總統有智慧解決這個問題。

陳明文坦言，基層確實天天都在抱怨柯文哲，名嘴也是罵聲不斷，黨中央都有聽進去這些聲音。至於目前是傾向禮讓還是自提人選？陳明文說，一定要等五月份，國民黨的人選出爐後，才會面對這樣的態勢來討論黨中央的對策。

黨內人士分析，國民黨四月底就要初選了，理應全力拚戰、贏面較大的丁守中，何以最近趨向低調？難道國民黨也嗅出，有不少支持者流向柯文哲？

他表示，這是很詭譎的態勢。想光復台北市的國民黨，選情冷冷清清；內外交迫的民進黨卻是熱鬧滾滾。多數民調顯示，北市的民進黨支持者希望民進黨自推人選，但也有民調顯示，柯文哲吸納不少藍營選票。只有等國民黨確定提名何人出戰，民進黨才能針對這樣的局勢去分析，是否推出人選、要推什麼人，才能營造出對民進黨最有利的局面。

姚文智明遊行 黨內將評估氣勢

民進黨高層表示，外界都希望民進黨要自己提名，黨公職到全台各處都會被選民問，可是進一步問他們「那要提誰？」大家往往又答不上來，說「那是你們黨中央的事！」

黨內人士也說，北市看似參選爆炸，但目前看來，還是缺乏能贏過柯文哲的強棒。高層會仔細評估立委姚文智明天的遊行，如果民眾很多，且有許多黨公職也都出席，都會是評估指標之一。高層知道基層很著急，但還有時間來檢視黨內可能人選，以及是否與柯文哲合作的議題，姚文智一直都在可能的人選之中。

  • 長期力挺台北市長柯文哲的立法院民進黨團總召柯建銘昨接受廣播訪問時感嘆，柯文哲是民進黨很大的麻煩。圖為兩年前柯文哲出席柯建銘新書發表會。（資料照）

    長期力挺台北市長柯文哲的立法院民進黨團總召柯建銘昨接受廣播訪問時感嘆，柯文哲是民進黨很大的麻煩。圖為兩年前柯文哲出席柯建銘新書發表會。（資料照）

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