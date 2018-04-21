台北市長選戰》柯建銘：現在態勢逼黨自己提名

2018-04-21

陳明文：要等國民黨確定人選 才會行動

〔記者曾韋禎、蘇芳禾、郭安家／台北報導〕爭取代表民進黨參選台北市長的立委姚文智、前副總統呂秀蓮近來動作頻頻。就連長期力挺台北市長柯文哲的立法院民進黨團總召柯建銘也感嘆，柯文哲是民進黨很大的麻煩，現在的態勢已趨向逼民進黨自己提名。民進黨選對會召集人陳明文仍強調，儘管基層高度不滿，還是要等國民黨的人選出爐後，才會有所行動。

北市府發言人劉奕霆則表示，柯市長仍抱持一貫態度，不管外界如何變化，只要把市政做好就是最好的連任準備，也會盡可能爭取最多人的支持。

柯建銘：柯文哲是民進黨大麻煩

柯建銘昨接受廣播訪問時表示，他過去就時常告誡柯文哲，搞政治就不要亂講話、得罪很多人；但柯文哲的個性如此，有自己的看法。他說，曾請柯文哲要像他這樣，很會忍耐；結果柯文哲一被問就說，「柯總召叫我要忍耐，我現在不要講」；才過兩、三天就不受節制。

柯建銘坦言，柯文哲是民進黨很大的麻煩，目前受到太多名嘴與基層的壓力，趨向逼民進黨自己提名；但他不是選對會成員，也沒被徵詢過，最後還是尊重選對會，也相信蔡總統有智慧解決這個問題。

陳明文坦言，基層確實天天都在抱怨柯文哲，名嘴也是罵聲不斷，黨中央都有聽進去這些聲音。至於目前是傾向禮讓還是自提人選？陳明文說，一定要等五月份，國民黨的人選出爐後，才會面對這樣的態勢來討論黨中央的對策。

黨內人士分析，國民黨四月底就要初選了，理應全力拚戰、贏面較大的丁守中，何以最近趨向低調？難道國民黨也嗅出，有不少支持者流向柯文哲？

他表示，這是很詭譎的態勢。想光復台北市的國民黨，選情冷冷清清；內外交迫的民進黨卻是熱鬧滾滾。多數民調顯示，北市的民進黨支持者希望民進黨自推人選，但也有民調顯示，柯文哲吸納不少藍營選票。只有等國民黨確定提名何人出戰，民進黨才能針對這樣的局勢去分析，是否推出人選、要推什麼人，才能營造出對民進黨最有利的局面。

姚文智明遊行 黨內將評估氣勢

民進黨高層表示，外界都希望民進黨要自己提名，黨公職到全台各處都會被選民問，可是進一步問他們「那要提誰？」大家往往又答不上來，說「那是你們黨中央的事！」

黨內人士也說，北市看似參選爆炸，但目前看來，還是缺乏能贏過柯文哲的強棒。高層會仔細評估立委姚文智明天的遊行，如果民眾很多，且有許多黨公職也都出席，都會是評估指標之一。高層知道基層很著急，但還有時間來檢視黨內可能人選，以及是否與柯文哲合作的議題，姚文智一直都在可能的人選之中。