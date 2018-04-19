美眾院亞太主席：台灣是國家

2018-04-19

〔駐美特派員曹郁芬／華府十七日報導〕美國眾院外委會亞太小組主席游何今天說，中國領導人習近平要台灣臣服在他統治之下，當習近平對美台夥伴關係壓力愈大時，「我們必須強化我們的連結」。他說，上海公報簽訂時，台海兩岸中國人都承認一個中國，他懷疑這樣的共識今天是否還存在？

中國壯大 美現在不改變未來更難

游何認為，台灣是一個國家，該是美國檢討其政策的時候。台灣多數人想要維持現狀，但現狀已改變，美國可以與台灣合作找出台灣人想的新現狀是什麼？隨著中國國力的壯大，現在不做改變，未來會更難。

美國眾院外委會亞太小組今天舉行「強化美台關係」聽證會，應邀作證的有智庫「二○四九計劃室」執行主任石明凱、霍夫斯拉特大學教授古舉倫及鮑爾集團亞洲部主任馬翊庭。

古舉倫在證詞中表示，美國的「一個中國」與中國的「一個中國」定義是不同的。國會應協助澄清美國對台灣的法律地位的立場，美國沒有也不應該承認台灣是中國的一部分。美國應重申長久以來的看法，就是美國對於台灣是否為中國的一部分不持看法，而是相信台灣的最終地位必須透過非暴力、非脅迫的方式和平解決。

美學者：一個中國 美中定義不同

主張美國應從根本上檢討兩岸政策的石明凱說，客觀事實來看，中華民國是一個獨立的主權國家，美國應謹慎且逐步地調整政策以正確反映台灣現狀。台海兩岸各有一個政府在其控制下的領土有效地行使專有管轄權，彼此互不隸屬。合法性不應與主權混淆，美國對後者不應有立場。

古舉倫說，中國阻止台灣參與世衛組織、國際民航組織與國際刑警組織，這三個國際組織，美國是最資深的會員並有最大的經濟貢獻，美國國會多次通過法律支持台灣參與這些組織，但行政部門顯然沒有影響力，他對美國外交效率不彰感到驚訝。

馬翊庭說，在不受脅迫下，台灣大部分民眾多支持獨立。目前台灣民調顯示大多數民眾支持維持現狀，因為台灣民眾喜歡目前自由民主的生活方式。她主張，美國應該將台灣整合到一個自由且開放的印太戰略中，並認真處理美台間的經貿議題，首先是讓台灣享有進口鋼鋁稅的豁免權，中程則是在貿易暨投資架構協定談判上取得成果。台美極有潛力簽訂保護智財權的了解備忘錄。