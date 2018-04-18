爭取豁免鋼鋁稅 我對中祭雙反調查

2018-04-18

〔記者吳佳蓉、黃佩君／台北報導〕財政部昨宣布，對自中國進口的五項鋼品，展開三宗「反補貼調查」和兩宗「反傾銷及反補貼調查」（簡稱雙反調查），這是我國首次進行「反補貼調查」，以具體行動回應美國對中國低價鋼品可能繞道台灣輸美的疑慮，爭取台灣鋼品排除適用「二三二條款」；經濟部貿易調查委員會表示，將在四十日內提出初步調查結果，並送財政部。

財政部表示，對中國進口鋼品，我國目前僅對「特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品」、「碳鋼鋼板」及「不鏽鋼冷軋鋼品」三類課徵反傾銷稅，將進一步展開「反補貼調查」，認定是否須加徵「平衡稅」；同時也對自中國進口的「不鏽鋼熱軋鋼品」及「特定碳鋼冷軋鋼品」展開「雙反調查」；最快今年八月初做出初判，十月初終判。

這不僅是首次由官方發動展開的反傾銷調查，也是我國首次進行反補貼調查。反傾銷聚焦「一國是否以低於國內銷售價格，販售產品給他國」；反補貼則是針對一國商品於國內生產環節中，是否獲得官方過度的財務、租稅補貼。

關務署表示，中國鋼鐵產業確實接受不少官方補貼，使其可降低成本，低價傾銷於他國；美國、歐盟、澳洲、印度等已對其開徵「平衡稅」；後續調查若確認中國進口鋼品有傾銷或補貼事實，且已對國內產業造成實際損害，就可對其開徵平衡稅或反傾銷稅。