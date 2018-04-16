獲利低調匯回 怕傷中國玻璃心

2018-04-16

〔記者羅倩宜、高嘉和／台北報導〕某知名上市公司四月初公布好幾筆「代重要子公司廈門×××公告董事會決議通過盈餘匯回案」，金額折算合計約新台幣六十億元；但依公告內容顯示，董事會決議日期早在去年七月。原來是證交所最近要求自海外匯回股利也得公告，讓這家想「低調」自中國匯回獲利的業者被迫公告，就怕會傷了中國人的玻璃心。

我國自一九九○年開放台商赴中國投資，早期中國土地、勞工等生產成本低廉，且兩免三減半等租稅優惠誘人，到去年底，上市櫃公司累積匯往中國金額高達二．二兆餘元；若從投審會統計來看，更達一七三八億美元、折合新台幣五．一兆元。

因早期扎根中國，不少上市公司不僅投資「帳面」價值膨脹數倍，也將獲利「實質」匯回台灣，可說是正港的中國收成股。對比累積投資金額及已匯回投資收益，以「Cheng Shin」、「CST」、「MAXXIS」、「瑪吉斯」等品牌行銷全球，是台灣十大國際品牌的正新橡膠，已匯回投資收益達四五○億餘元，是投資金額三十三．六億元的十三．三倍，堪稱排名第一的中國收成股。

正新最豐收 匯回450億

其次是裕隆集團與日本日產汽車合資的裕隆日產汽車。裕日車持股四十％、與中國東風汽車合資的廣州風神汽車，可說是裕隆集團在中國最成功的投資事業，累積投資金額僅十八．四億元，但累積匯回台灣投資收益高達三五○億元，光去年帳上認列獲利就達六十億餘元，且裕日車轉投資中國其他事業如風神襄陽、深圳風神及深圳聯友科技，是家家賺錢。裕隆集團可說是靠著早期與日產合作關係才養出這隻中國投資的金雞母。

其他包括金屬機殼大廠可成、去年出售部分中國大潤發事業持股的潤泰新、背光模組廠瑞儀及產銷捷安特的巨大等，已匯回投資收益都已超過累積在中國的投資金額，也是名副其實的中國收成股。