阿公帶槍探孫女 嚇壞小學

2018-04-13

〔記者蘇福男、黃欣柏／綜合報導〕有毒品、恐嚇前科的鄭姓男子，竟涉嫌在小學生上學的尖峰時段，公然帶槍進入一所小學校園，引發師生恐慌，警方獲報後迅速查出鄭男身分，前往其住處逮人時，起獲兩把已上膛改造手槍、一把BB槍和子彈卅發；但鄭嫌為何持槍進校，因其供詞避重就輕，正由警方進一步追查釐清。

手槍刻意插在後腰 進入校園

警方表示，鄭嫌十分狡猾，警詢時裝瘋賣傻，說他是因為早上未看到孫女上學，才去學校探望，知道孫女已在教室早自習後即離去；警方初步追查，鄭嫌是有孫女就讀該校，但認為鄭嫌若單純只是探望孫女，為何帶槍進校，而且進入校園後又刻意把手槍插在後腰上，種種舉動可說極不尋常。

高雄市湖內區一所國小昨向警方報案，指上午七時許，有男子持槍進入校園，高雄市警一甲派出所所長賴价賢急赴校園了解，並立即調閱校園內監視器。監視影像拍到一名男子騎機車直接進入校園，車子停在穿堂前，停妥後，男子彎腰從機車腳踏板拿起一把手槍，插在右後口袋，隨後男子在校園逗留二、三分鐘後離去。

警方以車追人，循線查出車主是五十二歲鄭男，立刻趕往鄭男位於路竹區竹園里的住處將他逮捕，並在其住處二樓房間查獲一把BB槍，發覺地上有一個裝著十五發改造子彈的夾鏈袋，又在一樓騎樓鞋櫃查獲兩把已上膛的改造手槍，其中一把裝有子彈七發、另一把裝有子彈八發。警方總共查獲一把BB槍、兩把改造手槍和子彈三十發。

查獲2上膛手槍 供詞避重就輕

因鄭嫌供稱，槍彈是透過網路買來，警方除將改造槍彈送驗鑑定殺傷力，以及先將全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送橋頭地檢署偵辦外，並持續追查鄭嫌的槍彈來源是否確實購自網路、上游賣家是誰，以及是否為鄭嫌自行改造具殺傷力的槍彈等情，檢方訊後諭令三萬元交保。

檢警表示，持有改造手槍、或可發射金屬或子彈具有殺傷力之各式槍砲者，依槍砲條例第八條規定，可處三年以上、十年以下有期徒刑，併科新台幣七百萬元以下罰金。