侯請益大老 連戰提醒團結

2018-04-13

〔記者何玉華、陳心瑜／新北報導〕國民黨中常會已在十一日通過提名侯友宜參選新北市長，侯友宜連日來拜會黨內大老，繼九日與黨主席吳敦義會面後，昨天拜訪前主席連戰；據了解，對於年底選戰，連戰提醒侯要好好地和兩位初選對手周錫瑋、金介壽溝通，落實黨內團結。

侯友宜擔任新北市副市長期間，與國民黨人士互動不多，去年吳敦義當選黨主席後，到新北市新莊區舉辦謝票感恩餐會，侯友宜應邀到場並與吳敦義同坐主桌，但兩人除了禮貌性握手，過程中幾無互動，侯友宜後來也因另有行程，提早離席。

吳、侯兩人最近一次在公開場合亮相，是今年二月五日的三重區獨居老人在飯店圍爐，侯友宜先抵達並致詞後，雖然一度在停車場等候吳敦義，但等了約十分鐘後就先離去，與隨後到達的吳敦義擦身而過。

侯友宜九日在黨內人士安排下與吳敦義會面，據了解，兩人會面的氣氛輕鬆、相談甚歡，對年底選情有諸多分享，侯友宜表示有信心勝選。

昨天，侯友宜則在黨內人士牽線下拜會連戰，據悉，由於侯友宜與連戰並無淵源，他一度擔心冒昧，但連戰顯得很開心，兩人閒話家常，也對蘇貞昌參選新北市交換意見。

侯友宜雖然對自己的選情信心滿滿，但研判蘇貞昌未來可能與台北市的柯Ｐ聯手，將藍軍的競選重心困在雙北，認為新北「不是那麼好選」；連戰則不斷提醒侯友宜，要好好跟周錫瑋、金介壽溝通。侯友宜告訴連戰，初選之後就找機會接觸周、金兩人，會在適當的時機拜訪。

周錫瑋目前在日本大阪，等周回國之後，侯友宜將前往拜會。侯從下週起也將密集拜會地方人士，部署年底選戰的組織及人脈。

朱：市民會檢視民進黨執政成績

對於民進黨準備徵召蘇貞昌，新北市長朱立倫受訪時對蘇表達祝福，但他也認為，民進黨在中央執政，市民會檢視這兩年民進黨執政的成績，像新北市的前瞻建設、深澳電廠等重大決策，是否符合市民需求，都會受到市民的檢驗。