一帶一路 肥了中國 債留他國

2018-04-13

〔編譯盧永山／綜合報導〕自中國二○一三年推出「一帶一路」計畫以來，沿線國家質疑該計畫真正目的的聲浪越來越大，不少參與計畫的沿線國家飽受債務激增、被迫出售資產給中企之苦，遭國內人士抨擊是喪權辱國；有些國家因擔憂被中國控制，已中止中企參與該國的基礎建設。

斯里蘭卡去年七月底與中國簽約，以十一．二億美元將南部漢班托塔港和鄰近六十平方公里工業區土地的營運權，租給中國招商局港口控股公司長達九十九年，斯國政府則用這筆款項支付積欠中國部分債務；但此舉被斯國反對黨批評，漢班托塔港將會成為殖民地，甚至成為中國海軍的軍事基地。

澳洲國立大學國安學院研究員布魯斯特（David Brewster）表示，斯國向中國高額借貸，最終將限制該國的選擇權，被迫向中國作更大讓步，甚至遭中國控制。

華府智庫「全球發展中心」（CGD）今年三月發布報告指出，中國在亞非歐洲六十八國推動「一帶一路」計畫，已讓吉布地、寮國等八國陷入財務危機，另有十五國也可能爆發財務危機。

CGD指出，目前中國是寮國的最大債權國，寮國積欠中國債務高達四十三億美元，占寮國GDP（國內生產毛額）的二成，若中國藉「一帶一路」名義在該國推動基建計畫，恐使寮國負債金額持續攀升。東非國家吉布地對中國的負債與GDP比，更是高到嚇人的九十一％。

澳洲政府先前批評，中國在南太平洋島國興建一些「華而不實」的基礎建設，使這些島國的債務激增。

基於中國「一帶一路」計畫帶來的危害，巴基斯坦、尼泊爾及緬甸最近紛紛取消中國企業參與興建水力發電廠等計畫，理由是不符合國家利益，且中企透過各種手段想要拿到經營權，招標過程缺乏透明。