專訪教長潘文忠》活化技職教育 教部擬推「契合式」模組

2018-04-09

讓學生彈性「上下車」兼顧就業 不再「升學一條龍

〔記者吳柏軒、林曉雲、黃以敬／台北報導〕技職教育對抗升學主義，教育部長潘文忠擬推「契合式」模組概念，讓高職、科大與產業可客製化去思考更多合作出人才需求與培育的新模式，也盼達到學生隨時進出校園與業界，不再「升學一條龍」；教育部擬先試辦鼓勵大專學分「化零為整」及放寬進修學制修業年限，讓技職學生可彈性「上、下車」兼顧就業與就學。

擬鼓勵大專學分化零為整 放寬進修學制

潘文忠受訪坦言，現行部分「產學攜手專班」，高工與企業開專班，但學生反而就業率不高，甚至因與國立科大鏈結，學生以此做升學跳板，反失去專班的鼓勵就業精神，未來會檢討，也更盼打破台灣學生一味的「升學一條龍」，將從學制做改革，鼓勵技專生在學校與產業間來來去去，落實專業技術培植。

潘文忠表示，近年國內技職發展朝向學術化，技術高中升學化，難以達技職的培育實務人才精神，產業界要用人卻說學用落差很大，因此想從制度改革，規劃從一○七年起推「契合式人才培養方案」，把業界與高工、科大有效連結，學校與企業可以更彈性去思考就學與就業的配合作業模組，教育部來協助鬆綁限制，讓技職教育與就業可更彈性結合。

運用前瞻80億 提升技職學校設備

對於升學體系內的技職教育，潘文忠則強調，將運用前瞻計畫約八十億元規模，全面提升技職學校優化仿製程的設備設施，撐起技職實作教學；另在十二年國教一○八課綱中，將會直接增加技職實務教學，例如增加實用技能課程的學分數，未來技專校院升學方面，也會增加實作評量。他指出，另也要推出「實習教育專法」，多面向幫助技職。

教育部技職司長楊玉惠則說，高職畢業衝升學已是社會既定價值觀，無法快速扭轉，須慢慢突破；為求改善，目前研擬試辦計畫，將開放技專校院進修學制，可增加修業年限彈性，讓學生一學期只修幾堂課，不一定要四年就念完，不再為學籍而被綁架。

教育部也擬辦技專「多元專長培力課程」，原則上以第二張大學文憑為先，讓在職者先免入學，或想到企業就業的學生，可利用工餘各自修科目課程，等累積一定學分後再向學校申請入學取得學位，課程學分可「化零為整」，慢慢讓社會打破升學念書一定要直達車的概念。

長期則需考慮修訂大學法，開放各級學校「修業年限」的限制，未必要一定年限內讀完才能取得大學文憑，期讓學生可隨時「下車」（離開大學先到企業工作）、上車（企業留職到大學進修），這些必須研議修法改進。

另教部技職司還推動讓學校未來可和企業合作「員工在職專班」，促進回流教育，契合式課程模組方面則預計明年推出各類專班，導入副學士學位概念，專班生可讀二專日間部，之後再到二技進修部等修業，好取得學歷。另也會強化業師攜手學校教師，增進教授業界實務能力等。