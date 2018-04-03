募兵頻出怪招》徵募並行 才是正途

2018-04-03

記者羅添斌／特稿

在接連幾任總統都把縮短役期、主打募兵制的政策下，軍隊人力結構快速變化，在達成招募績效目標的驅使下，軍方各級幹部卯足了勁，絞盡腦汁想出招募的主意，部分走偏鋒，希望引發矚目的招募手法因此產生，這不是個好主意，更凸顯軍方主事者的錯誤思維。

在招募兵源的歷程上，軍方過去曾面對「好男不當兵、好鐵不打釘」的尷尬時期，但也曾因為國家安全遭遇危難，社會各界發起「從軍救國、國防自主」捐款運動，如今國家又再度面臨官兵招募難關，就不得不去想想其中的癥結所在。

打從政府要推動全募兵制開始，就不斷有軍方首長向前總統陳水扁、馬英九，以迄現任總統蔡英文提出勸告，台灣沒有施行全募兵制的條件，全募兵制會面臨錢坑及招募困難的問題，但在政治掛帥的大環境下，這些建言都沒法改變決策者的想法，卻反而要軍方想方設法擴大招募管道及來源，怪不得會產生在街頭擺攤、言語輕佻式的偏差招募做法，但也因此引發更大的爭議。

國防部感受到社會這股不滿的浪潮，下令要求營連級部隊應專注戰訓本務，嚴禁官兵在街頭宣導、擺攤及實施網路輕佻文宣招募做法，以免影響軍人形象，但在招募績效掛帥的目標之下，如果決策者的思維沒有改變，執行招募作業的軍方首長不敢提出建言，類似的偏鋒招募做法將難以禁絕。

少子化已是國家當前的嚴重課題，在可推估的未來數年，兵源必定會不斷減少，但中國對台軍事威脅並未解除，台灣唯有恢復徵兵制，回復到過去「徵募並行」的階段，才能擁有充沛的兵源，維護國家安全於不墜，總統是國家元首，更是三軍統帥，應該好好地想一想了。