司法話題》檢分獎金 基層緝毒人員質疑

2018-04-02

〔記者吳政峰／台北報導〕依現行規定，偵破重大毒品案，檢方最高可分走一半緝毒獎金，以往曾發生在分配破案獎金的專案會議上，基層緝毒人員直接當著檢察官的面，質疑為什麼檢方拿走那麼多？場面相當尷尬。

一名基層緝毒人員指出，目前國內主要緝毒單位有警政署、調查局、海巡署及海關，這些單位有毒品線報時，經查證可信，會報請檢察官指揮偵辦，絕大部份時間，均由緝毒人員進行埋伏、跟監，以及做最後的收網、攻堅，過程相當辛苦。

與緝毒人員在第一線出生入死相較，檢察官大多是文書作業居多，若轄區有空港或海港的地檢署，查獲郵件、包裹、貨櫃走私的頻率與數量均高，一次緝獲的毒品可能是其他地檢署十年的量，這類案件多在驗關時被發現，相對容易，獎金形同「天上掉下來的」！

一名曾一次領過數十萬元緝毒獎金的檢察官說，檢方約可拿到三分之一到一半的獎金，再分給檢察長、主任、事務官等協同辦案人員，部分存到公積金，最後到承辦檢察官手上約剩五分之一，但這筆錢並非檢察官的主要收入，就算取消也沒影響。

另名專責緝毒十幾年的檢察官認為，現行獎勵制度模糊，解釋空間大，緝毒人員常在敘獎時與檢方發生摩擦，未來若取消檢察官的獎金資格，將全數獎金發給緝毒人員，不啻為一件好事，畢竟第一線的警、調、海巡、關務人員才是最辛苦的。

司改團體肯定改革 讓檢回歸中立

台灣司法人權進步協會理事長何俊英也肯定草案，但指出緝毒工作極度辛苦，未來取消獎金制度，可改把緝毒成效納入升遷考核指標，鼓舞基層檢察官士氣。

現僅存緝毒與查緝走私菸酒案件仍把檢察官納入獎勵對象，民間司改會執行長陳雨凡直指現行制度是「陋習」，修法方向無誤，同時呼籲財政部一併修「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」，取消檢察官查緝私菸酒的獎金，讓檢察官回歸公正辦案角色。