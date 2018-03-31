2018-03-31

美加州法院裁定須標警語

〔編譯孫宇青、記者吳亮儀／綜合報導〕美國加州洛杉磯市高等法院裁定，由於咖啡在烘焙過程產生的化學物質「丙烯醯胺（acrylamide）」有致癌風險，但業者未能證明該物質的威脅不顯著，也無法證明咖啡對人體的好處多於壞處，包括全球最大連鎖咖啡品牌「星巴克」在內的逾九十家咖啡供應商，必須在加州販售的咖啡產品上標示致癌警語；我國食品藥物管理署昨表示「暫時不會」跟進，但會持續關注各國做法，輔導業者降低咖啡中的丙烯醯胺含量。

食藥署：暫時不會跟進

這項訴訟案最早在二○一○年提出，加州的非營利組織「毒物教育和研究諮詢委員會（CERT）」，援引俗稱加州第六十五號提案的「加州安全飲用水及有毒物質法」，控告星巴克、卡夫食品、全食超市等咖啡經銷、零售和烘焙業者，未在產品上加註會產生「丙烯醯胺」的警語告誡消費者。

洛杉磯高等法院法官博勒（Elihu Berle）在廿八日的「提議判決（Proposed Ruling）」寫道，在第一階段審理期間，原告提供的證據就顯示，攝取咖啡會增加對胎兒、嬰兒、兒童和成人的傷害風險，但被告卻未能反駁這個因果關係；咖啡業者須在第二階段審理證明，丙烯醯胺引發的風險有可接受的程度，以及喝咖啡對健康的好處更勝壞處，法官博勒裁決，咖啡業者同樣無法提出相關證明，因此產品須標示含有丙烯醯胺的警語。

醫師：沒充分證據 別慌

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，丙烯醯胺是烹調過程中自然產生的物質，列2A級致癌物，在動物實驗中證實有致癌風險，但沒有充分證據證實會提升人類罹患癌症的風險，民眾不需恐慌。

一杯咖啡含多少丙烯醯胺？食藥署科長李婉媜說，咖啡在超過攝氏一百廿度烘焙過程中產生丙烯醯胺，但不同的烘焙過程或風味方式會影響含量，難統一定量；顏宗海則說，丙烯醯胺的容許攝取量（TDI）為每天每公斤二‧六微克，以六十公斤的成人為例，一天建議不超過一五六微克，另外咖啡含有咖啡因，喝多了會導致心悸、血壓上升、心跳加速等症狀，一杯一百五十毫升的咖啡約含有一一○毫克咖啡因，建議六十公斤的男性一天別喝超過三杯、五十公斤的女性一天別喝超過兩杯。