洩密案二審 檢批馬違法 無關院際調解權

2018-03-31

若可用行政特權洩密 其他總統也可以 將造成國家體制紊亂

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院昨開庭審理前總統馬英九涉洩密案，在長達八小時的「馬拉松式庭訊」中，高檢署與台北地檢署檢察官砲火猛烈，頻頻以前檢察總長黃世銘洩密案被判有罪、學界認為本案和總統「院際調解權」無關等理由，砲轟馬犯行明確；檢方在庭上嚴正指出，若馬可以用行政特權洩漏偵查、監聽秘密，其他總統也可以「馬規╳隨」，將造成國家體制紊亂，希望高院作出明智判決，改判馬有罪。

馬拉松庭訊 砲火猛烈

昨天的辯論庭論告，檢方有備而來，除原本的高檢署檢察官洪家原外，北檢檢察官蕭永昌、梁光宗也加入論告行列。檢方一開始就質疑馬的律師團「變來變去」，檢方指案發最初，馬的律師團指行政是一體的，黃世銘向馬和時任行政院長江宜樺報告未偵結的司法關說案，不違反偵查不公開原則；二審時卻指黃應自行斟酌是否適當，「答辯矛盾」。

指馬在此案有保密義務

對於高院合議庭要求兩造說明釋字五八五、六二七號解釋，與法律應秘密事項性質是否相同；檢方斬釘截鐵地說，絕不包括此案偵查犯罪、監聽等資訊，「即使總統有行政特權，在國防、外交、國安兩岸事務有決定權，絕不包括偵查相關資訊」。

檢方還引述台灣大學教授林明昕、劉靜怡兩位公法學者見解，兩人均認為馬在此案有保密義務；另依釋字五八五、六二七號解釋馬的行政特權方面，不包括取得、洩漏刑事偵查秘密。

希望高院改判馬有罪

檢方還以黃世銘被判洩密給馬前總統案有罪定讞為例，指高院當時即認定司法關說案並無造成緊急危難等重大事故情形，馬無必要性洩密給江宜樺和總統府前副秘書長羅智強。

庭訊尾聲，檢方語重心長地說，總統是否可以洩漏、將監聽等偵查秘密提供給其他行政首長？答案當然不行，「若可以，以後的總統也可以，那麼國家會成什麼樣子？」

本案源於二○一三年八月三十一日，馬英九從黃世銘處得知特偵組正在查辦關說案，竟向時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強洩漏，並教唆黃於九月四日向江洩密；一審認定馬洩密，但屬行使院際調解權，有阻卻違法事由，判馬無罪，檢方上訴高院。