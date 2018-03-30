85％學童常吃加工肉品

2018-03-30

長期攝取過量 恐有致癌風險

〔記者林彥彤／台北報導〕台灣學童飲食習慣問題多！癌症關懷基金會昨公布最新「國小學童飲食習慣問卷調查」結果，發現高達九成的學童愛喝含糖飲料與吃油炸食物，其中有八成三家長會準備含糖飲料給小孩，更糟的是，國內有高達八成五的學生常吃加工肉品，若長期攝取過量恐有致癌風險，也恐增加七成四罹患白血病的機率。

營養師提醒，只要非食物原型就多屬加工肉品，如肉鬆、火腿、漢堡排、培根等，建議家長最好給小孩多吃新鮮食材，並掌握多蔬果原則，才可避免疾病找上門。

83％家長 會給學童準備含糖飲料

癌症關懷基金會去年二月至今年一月，針對台北、新北、台中和高雄地區，三至六年級國小學童和家長進行飲食調查，共回收三萬一百六十四份有效問卷。分析結果發現，九十四％的學生喝含糖飲料、九十一％吃油炸食物，其中八十三％的家長會準備含糖飲料給學童；且更令人擔憂的是，竟有高達八十五％的學生每週攝取加工肉品大於一次。

基金會董事長陳月卿指出，含糖飲料會讓學童注意力不集中、油炸食物會造成體重過重等問題。更讓人憂心的是，世界衛生組織（ＷＨＯ）已將加工肉品，如培根、香腸、火腿跟熱狗等列為一級致癌物，對人體健康的傷害不亞於吸菸，因此今年首度加入「加工肉品」調查，結果發現，很多家長不知道肉鬆、火腿、外食的漢堡排等是加工品， 因此國內學童一週攝取超過一次的比率竟高達八成五。

家長不知肉鬆漢堡排 是加工肉品

營養師林郁婷也引述高醫大最新一項研究指出，研究已證實一週攝取超過一次的加工肉品，恐會增加七十四％罹患白血病的機率，學童該避免攝取，以減少致癌風險。

陳月卿建議，養成孩子正確的飲食習慣，家長也應同步，因調查發現家長胖，學童也容易跟著胖，家長亦應避免給孩子含糖飲料，養成錯誤的飲食習慣。

林郁婷建議，給孩童的健康餐盤，內容應有卅％的全穀類、卅％的蔬菜類、廿％的優質蛋白質和廿％的水果，如小孩想喝含糖飲料可以蔬果汁取代，食材多取新鮮，避免外食，才能遠離癌症威脅。