台旅法推手 羅伊斯：永遠支持台灣

2018-03-28

〔記者呂伊萱、蘇永耀、鄭鴻達/台北報導〕推動「台灣旅行法」最大功臣、美國眾議院外交委員會主席羅伊斯率團訪台,他昨天接受立法院長蘇嘉全頒贈「國會外交榮譽獎章」;立委轉述,羅伊斯在立院座談時直言:「無論未來在什麼崗位,台灣永遠在心中,永遠支持台灣。」

將告別美眾議院

羅伊斯未來不再尋求眾議員連任,他致感謝詞時,回憶起二十年前以眾議員身分首次訪台,後來升任外委會主席後,第一次帶團出國也選擇台灣,正是為了傳達「非常重視美台關係」的訊息。

羅伊斯承諾未來將持續努力合作,加強台美友好關係。與會立委林昶佐轉述,羅伊斯雖不確定未來動向,但仍貼心地說,台灣永遠在他心中(Taiwan’s always in my heart),不論他在什麼崗位,「永遠支持台灣」。立委王定宇也說,羅伊斯表示在剩餘任期裡會致力推動對台美有助益的工作,他也提到美國國會中的友台力量跨黨派且堅實,要台灣「不用擔心,我也會常常回來督促他們」。

獲立院頒贈獎章

為感謝羅伊斯促進台美關係與兩國國會外交的貢獻,蘇嘉全代表立法院致贈二等「國會外交榮譽獎章」,這也是美國國會參眾議員首次獲獎。蘇讚美羅伊斯是台美關係的推動者與捍衛者。

蔡總統接見羅伊斯訪問團時,重申穩健的台美關係是印太區域和平、穩定及繁榮的重要基石。台灣有能力也有意願與美國在印太區域共同合作,做出更多的貢獻。

總統指出,羅伊斯去年九月來訪時,她頒贈了「特種大綬景星勳章」,表彰對台美關係的貢獻。此時台美交流又有新的進展,也都是羅伊斯努力的成果。

總統強調,未來我方將與美國行政部門保持密切聯繫,促進更多互訪交流,一起發展更堅實的合作夥伴關係。

行政院長賴清德在接受民進黨立委賴瑞隆質詢時,也回應他對羅伊斯的看法,力讚羅伊斯是「台灣的好朋友」,更是「台旅法」重要推手,除「表達最大感激」,也感謝羅伊斯長期以來支持台灣、為台灣仗義執言。

賴揆指出,中國近年在東海、南海擴軍及中國國家主席習近平取消任期,都是民主進程的倒退,引起西方很大的疑慮;台灣要持續加強台美雙邊關係,不管是外交、國防或經貿合作,都是台灣長期應走的路。