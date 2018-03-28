美重量級參議員促川普 售台F-35

2018-03-28

柯寧、殷霍夫聯名致函

〔記者呂伊萱、涂鉅旻／綜合報導〕美國共和黨參議員柯寧和參議院軍事委員會資深議員殷霍夫於美國時間廿六日聯名致函美國總統川普，敦促川普政府售台F-35戰機，信函中指出售台F-35或F-16V「對台灣自我防衛以及嚇阻中國於亞太擴張有正向意涵」。

協助台灣堅守民主體制

柯寧與殷霍夫在信中引述「台灣關係法」中的安全承諾，並指中國經過多年的軍事現代化改革，已首次展露出自一九五○年後準備對台動武的明顯意圖，兩人認為在川普的領導下，美國能夠協助台灣在堅守民主體制與自由價值的情形下與中國建立關係，而非在武力恫嚇下建立。

信函強調，為解決防禦方面的各種突發事件，現代化戰機是台灣的合理需求，也因此台灣要求美國支持他們採購F-35B。美國於一九九三年出售F-16給台灣，目前一四四架F-16預計在二○二三年完成全面性能提升，但根據合理運轉率，即時戰力可能僅有六十五架，「不足以維持可信賴的防禦能力」。

信中強調，如果台灣戰機的數量和水準不強化，恐破壞區域穩定，變相鼓勵中共侵略。因此兩人敦促川普政府出售F-35戰機給台灣，不僅能對台灣的自我防衛發揮正面作用，也是嚇阻中國在亞太各地高調軍事姿態的必要力量。

另一選項是增售F-16V

不過信中提及，若川普政府判定對台釋出F-35B為時過早，則希望川普能夠提供額外的F-16V，解決台灣戰機所面臨的挑戰。

國防部長嚴德發上週在立院答詢表示，我國三型主力戰機執行空防任務沒有問題，雖我國未對美提出採購F-35戰機的需求，但相關方案都在評估中。

我尚未提F-35採購請求

據悉，國防部雖期盼籌獲具備匿蹤、短場起降和視距外作戰能力的新一代戰機，F-35戰機也符合條件，但未向美國提出採購請求，除目前三型主力戰機已可捍衛台灣空防外，也期盼尋求「戰機國造」的可能。

至於F-16戰機性能提升計畫專案，首批四架戰機已完成改裝工程，其餘一四○架戰機將在二○二三年以前陸續進場升級，屆時，我國將成為首個採用F-16V戰機的國家。