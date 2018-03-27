朱劉先會…引發藍營兩個太陽聯想

2018-03-27

〔記者林良昇、鍾麗華／台北報導〕新北市長朱立倫昨與中國國台辦主任劉結一進行「朱劉會」，國民黨主席吳敦義被問到「朱劉會」是否讓國民黨變成有「兩個太陽」？吳敦義表示，國民黨每一個都是太陽、月亮、星星，都能發光發熱，不會有所謂「兩個太陽」的問題。民進黨立委則說，比誰先見到劉結一，只在國民黨內有意義，對台灣人民沒太大意義。

「朱劉會」昨登場，這也是劉結一就任國台辦主任後，首度會見的藍營政治要角，甚至早於仍在磋商國共論壇、還不確定是否能成功訪中的吳敦義，讓外界引發國民黨內「兩個太陽」之爭的聯想。

吳敦義昨在中央黨部接見企業界人士，會後被問到「兩個太陽」的質疑。吳敦義表示，他希望國民黨每一個都是太陽、月亮、星星，都能發熱發光，大家同心協力，「這是很好的事情」。他認為，沒有所謂「兩個太陽」的疑問。

吳：每個都是太陽、月亮、星星

吳敦義說，他還不曉得「朱劉會」的內涵，劉結一剛接任國台辦主任，很自然就會和朱立倫見面；台灣推動的交流不只有城市，希望城鄉、文化、體育、宗教、藝術都可以交流，如果讓兩岸體育選手都能在國際賽場上各自發揮，這是多好的友情與兩岸和平的象徵。

對於兩岸國共論壇進度，吳敦義重申，他不能在還沒確定前就先講是哪一天，目前雙方都已在積極聯繫安排當中。

綠委：誰先見劉 對人民意義不大

民進黨立委張宏陸指出，朱立倫最近一、兩年每年都會去中國，次數很頻繁；因為國民黨內的競爭，才會有吳、朱在比誰先見到劉結一，但這只在國民黨內部有意義而已，對台灣人民並沒有太大意義。

台灣智庫諮詢委員董立文則說，「國共論壇」傳出延到五月，但中國卻先邀朱立倫訪問，顯然把吳敦義與朱立倫區隔對待。其實，國共論壇的意義現僅在國民黨內發酵，對台灣社會已沒有什麼影響力，再繼續辦下去，對國民黨不見得有好處。