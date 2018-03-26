司法話題》抗議法官性騷輕判 白玫瑰提3訴求

2018-03-26

〔記者黃欣柏、吳政峰／台北報導〕前法官陳鴻斌涉性騷女助理案改輕判，引爆各界怒火，白玫瑰社會關懷協會昨赴司法院陳情及抗議，並提出「初任法官任用應具五年律師經驗」、「法官改為任期制」、「高再犯性侵累犯刑後應接受治療」三大訴求，由司法院行政訴訟及懲戒廳副廳長蔡惠如出面接下陳情書。

赴司院陳情 促法官改任期制

司法院除感謝白玫瑰協會關心司法、婦幼議題，也重申未來擬將職務法庭改為二審制，並要求法官接受一定時數的性平課程；至於性侵犯強制治療部分，目前仍由大法官審理是否違憲中，未來若「性侵害犯罪防治法」的主管機關衛生福利部有修法建議，會配合提供意見。

白玫瑰協會呼籲，未來初任法官任用進場，應具有五年律師經驗，且審判領域必須專精，例如若要擔任刑事法官，律師任內受理的案件就須有八十％以上是刑事案件；其次，法官應改為任期制，每任六年，避免終身職法官誤以為考上法官後可以一路玩到底，「玩錯還可以重新玩」，就如同陳鴻斌案獲得改判一樣，「反正隊友會幫忙掩護。」

最後白玫瑰協會也提到，服刑完畢的高再犯性侵累犯是否能送進專區接受強制治療，現仍有待釋憲結果出爐，許多法官以此當藉口，駁回檢察官提出的強制治療聲請，呼籲未來政府應設專區處理這些高再犯性侵累犯，並由法官裁定接受治療。