司法話題》反恐反毒搶先機 調局法務秘書首駐英、印

2018-03-26

全球19國已派駐25位

〔記者謝君臨／台北報導〕國際恐怖主義已對全球構成嚴重威脅，區域恐怖組織甚至結合販毒集團，以販毒不法所得行賄官員、購買武器，藉此壯大，此種新興的「毒品恐怖主義」現也威脅南亞國家安全，也成為政府新南向政策隱憂；為了在動盪的全球局勢中取得先機，調查局今年七月將首派法務秘書進駐英國倫敦、印度新德里，深入反恐、反毒前線。

明年計畫派駐俄羅斯

調查局國際事務處處長邸志達表示，連同倫敦及新德里，目前我國在全球十九個國家已派駐廿五位法務秘書，主要執行海外情報工作、反恐反滲透、使館安全維護、犯罪調查及國際合作，明年計畫派駐俄羅斯莫斯科，正積極佈局中。

專門委員陳能鏡則指出，今年派駐英、印的主要考量點有三，包括全球局勢、政府的新南向政策，以及根據犯罪情勢分析評估確有必要。

因應毒品恐怖主義興起

陳能鏡說，美國國務院去年七月發布「恐怖主義國家報告」，二○一六年遭遇恐攻最多的十個國家中，印度排第三；此外，印度東鄰全球海洛因最大產地「金三角」，西北方又是罌粟花最大產區「金月灣」，已與中國並列毒品先驅物最大來源國，一旦結合台灣製毒技術，後果不敢想像，應溯源阻絕。

至於英國，去年也發生倫敦西敏寺國會等五起重大恐攻案，且據BBC報導，英國軍警正調查逾六百件涉恐案，調查對象超過三千人，再加上隨著極端組織伊斯蘭國（IS）解體，據土耳其官方統計，將有來自一百四十六國、逾五萬四千名歸鄉聖戰士帶來立即、直接的威脅，台灣目前雖列為恐攻低風險國家，但畢竟有備無患。

邸志達強調，有鑒於反恐、反毒情勢刻不容緩，調查局長蔡清祥積極奔走，在與法務部長邱太三達成共識後，隨即向總統蔡英文提出建議，經評估外館狀況等各方因素，決定將首度派駐法務秘書至英國倫敦與印度新德里。