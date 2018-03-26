德媒批中是禍首 歐美應合作打貿易戰

2018-03-26

德國會議員也呼籲 與美攜手對抗中國不公平貿易

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中爆發貿易戰之際，除日本與美國同一陣線，將對中國鋼鐵產品開徵反傾銷稅，德國「法蘭克福匯報」及「商報」都呼籲，貿易戰的禍首是中國，歐盟應與美國合作，向中國共同要求對等待遇，德國會議員哈德特（Juergen Hard）也呼籲德、美合作，對抗中國不公平的貿易作為。

美國總統川普啟動三○一條款對中國進口產品課徵關稅，值此貿易戰風險升高之際，日本政府擬自本月卅一日起對中國及南韓的碳鋼焊接接頭課徵反傾銷稅四十一．八％至六十九．二％，為期五年，凸顯日、美同盟對抗中國鋼鐵等工業產能過剩，同時繼續尋求華府豁免鋼鋁關稅。

儘管美國赦免歐盟、澳洲、南韓、加拿大、墨西哥、阿根廷等鋼鋁高額關稅，讓赴美協商的德國經濟部長奧特梅爾（Peter Altmaier ）鬆了口氣，但他仍批評川普的片面措施，呼籲川普應三思而行；與德國總理梅克爾同黨的國會議員哈德特卻呼籲德國政府，應利用這個機會說服美國與德國合作，對抗中國不公平的貿易作為。

「法蘭克福匯報」報導指出，是中國引發了鋼鐵貿易戰，如果中國沒有對其國有企業提供高額補貼，全球鋼鐵也不會因此產能過剩，歐盟理應避免激化與美國的貿易爭端，並與美國合作共同向中國要求平等對待。

德國發行量最大的財經報紙「商報」的社論指出，川普的關稅政策雖會讓歐洲國家遭受損失，但只要川普沒有針對歐洲啟動貿易戰，歐洲就應該尋求與美國合作，共同打擊中國的不公正貿易措施。

中國副總理︰公平對待外企 保護智財權

面對美國的制裁行動，中國駐美大使崔天凱日前才放話，縮減美債購買規模是中國因應貿易戰的「可能選項」之一，但中國副總理韓正週日在北京舉行的「中國發展高層論壇」又姿態放軟稱，中國將開放市場，公平對待國內外企業，並加強智財權保護。韓正表示，中國須向外面世界更加開放，且將透過「一帶一路」倡議這麼做。

中國國家發展改革委員會主席何立峰也說，中國將在「一帶一路」下提倡國際產能合作，放寬中國市場准入，包括金融、電訊及教育部門。

但美中貿易全國委員會（ＵＳＣＢＣ）主席傅強恩（John Frisbie）批評，中國一直承諾要開放市場、保護智慧財產權，但希望中國不要只說空話而沒有實際行動。