未豁免美鋼鋁稅 鄧振中︰因有業者進口中國鋼鋁

2018-03-25

〔記者李欣芳／台北報導〕為爭取美國鋼鋁關稅豁免，行政院政務委員鄧振中結束美國拜會行程，預計今天返國。鄧振中表示，這次在華府見了美方官員、議員等，未來將以兩種方式爭取豁免，一是持續與美方協商，爭取國家豁免；二是個別公司向美方申請個別項目豁免，這兩條路要並行。

鄧振中說，返台後將找鋼鋁業者商量，因為統計數字顯示，有台灣業者從中國進口鋼鋁，要了解業者如何使用中國進口鋼鋁；若僅在台灣使用，沒當成材料加工後再銷往美國，那就沒問題；若情形不一樣，就要找出解決方案。

鄧振中認為，美國鋼鋁關稅，台灣、日本等未列入豁免，但美國四月底才會做最後決定，「現在不在名單上，不代表之後不會加進去」。他表示，台灣尚無法獲得暫時豁免，主要是有台灣業者從中國進口鋼鋁，再製成產品出口美國，美方對此表示疑慮；而台灣的回應是，與業者溝通找出解決方式，將儘快向行政院長報告此次訪美結果。

對於中美貿易戰開打，上銀董事長卓永財則表示，台灣機械業受影響程度不大，因為機械業者在中國設廠的不多；不過，全球化貿易體系下，兩大強國開啟戰端，勢必對周邊國家或生態系對手帶來衝擊。

卓永財指出，間接影響無可避免，例如美國限制中國產品，台灣可能受惠轉單；但中國也可能對美國產品展開報復，屬於美國供應鏈的台廠就會被波及。他認為，無論中美貿易戰如何發展，業者加強自己競爭力才是根本之道。