劉慧卿籲台 面對中共絕不能懦弱

2018-03-25

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣青年反共救國團昨舉辦十週年論壇活動，與會的香港民主黨前主席劉慧卿受訪表示，台灣面對中共絕對不能懦弱，「他越打你，你就要越強」；劉慧卿說，台灣各方面的能量都比香港多，碰到中國打壓，要站出來說話，並在國際上串聯共同目標的朋友，她並呼籲台港兩地共同面對中國，未來應多加交流合作。

由資深政治評論家林保華、楊月清夫婦等人創辦的台灣青年反共救國團，昨起兩天在台北舉辦以「港澳中、各民族及台灣自由人權」為主題的論壇，邀請劉慧卿與佔中運動代表、港大法律系副教授戴耀廷，以及被取消資格的香港前立法會議員游蕙禎等人，討論中國近年對港台、周邊地區的各種壓迫情況。

游蕙禎表示，台灣面對中國，最重要的是「不要被中國的經濟手段迷惑」。她說，透過經濟手段介入他國政治，是中國共產黨的慣用手法，若在經濟上與中國走得太近，國家資源、政策被中國套牢，最後就會很危險。

游蕙禎也說，台港兩地想在中國強權崛起的夾縫中生存，最重要的是必須建立自身的政策系統，香港在這方面需要學習台灣經驗，盼台港兩地未來能強化各層面的互助支援。

戴耀廷表示，中共對台港兩地的壓迫，不僅是區域性的思考，而是習近平利用中國經濟崛起，對全球進行的全面性經濟策略，藉以提升自身在國內的統治正當性，他認為這樣的打壓「可能在未來五到十年都會存在」；戴耀廷說，香港與台灣都共同面對中國的威脅，民間應共同串聯對民主自由價值的力量，建立起這類的政策聯盟。