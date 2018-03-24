美境外通關 立委：有利台灣拓展中轉業務

2018-03-24

〔記者曾韋禎、蕭玗欣／台北報導〕美國有意在台推動「境外通關」（US Border Preclearance），簡化自台灣入境美國的通關流程。民進黨立委王定宇、羅致政證實，這是從去年就開始聯繫、推動，若確定開辦，對於台灣的中轉、商務航程業務將大大有利。

王定宇表示，其實目前就海運，在基隆關、高雄關，已有針對貨品的境外通關。就民航而言，美國也認為台灣具備實施的條件，只是我方尚未準備妥當，有些機關可能覺得需要符合美國標準會更麻煩；所以他從上會期就要求政府各機關應全面盤點推動。

他指出，現在傳出這樣的消息。一來是美國對我海關的正面肯定，也顯示台、美間的高度信任，美國確實把台灣視為在亞洲的重要盟邦；更重要的意義是，川普政府作決策時，會比較容易想到台灣。

王定宇表示，過去外交界戲稱，美國國務院的台灣事務只有一張辦公桌；不過現在愈來愈多友台人士參與決策，從以往透過中國獲得台灣資訊，到現在直接從台灣獲得資訊，這是非常大的進展。

羅致政也說，這是去年九月就開始的，美國有正面的態度，但當時航警認為空間可能不足，予以婉拒。他認為這應該由更高層級面對，所以就督促政府積極推動。

他舉例，台灣飛美西的航班常在半夜抵達，光入境就要耗費一個半小時以上；未來實施境外通關後，不管台灣人赴美或經台灣中轉赴美，都非常方便，對我有相當實質的利多。

旅遊業者也贊成「境外通關」的實施。聯合航空台灣區業務總經理唐靜儀與五福旅行社美加線經理崔淑媛都認為，通關流程變簡單，增加民眾到美國旅遊的誘因。

雄獅旅行社總經理游國珍則表示，有些旅客雖拿到美國簽證，但到當地通關查驗時，可能因各種原因被拒絕入境遭遣返，在台如能提前入境審查，可省去不少麻煩。