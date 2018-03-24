波頓出線 紐時：美國外交政策強硬化

2018-03-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕華府政治圈向來對大部分的議題見解分歧，不過對美國前駐聯合國大使波頓被拔擢為白宮國安顧問卻看法一致：美國將會有更多強硬、單邊的行動。紐約時報指出，波頓的出任，意謂著美國外交政策強硬化，為緊張的世局佈下衝突舞台，特別是波頓主張對北韓與伊朗動武，他的擢升令亞洲國家備感疑慮。

主張對北韓、伊朗動武

揆諸波頓的紀錄，他不僅蔑視外交政策體制，也輕蔑國務院的美國外交官及傳統國際秩序規範。他擔任聯合國大使時，以最尖銳言詞反對美國應受國際法與國際協議束縛的觀點。此風格或許贏得總統川普青睞。波頓上任後第一件衝突會是伊朗、北韓或美國其他對手，各方嚴密觀察。對於伊朗，他可能促使川普於五月間廢除二○一五年簽訂的伊朗協議。而若川普與北韓領導人金正恩預定五月底前舉行的高峰會破局，世界恐瀕臨全面衝突的局面。

南韓國會國防委員會主席金賀勇向路透直言：「這是令人憂心的消息，北韓與美國需要對話，但這只有助長相關會談能否舉行的憂慮。」首爾和平與合作研究所資深研究員李炳哲表示，若波頓出言攻擊北韓，將讓北韓有藉口拒絕峰會計畫，「屆時川普—波頓團隊將加大施壓，我們會聽到更多先發制人攻擊的論調，朝鮮半島的緊張將再度升高。」

波頓日前推文嘲弄積極推動川金會的南韓「任由北韓擺佈，我理解這對南韓深具情感意義，但每分鐘都有傻瓜誕生」，他說：「那些甘於與核武北韓共存的人主張，可以遏阻北韓一如冷戰時期的蘇聯。這是大錯特錯。」

北韓對波頓的任命沒有立即反應。不過，二○○三年波頓抨擊北韓的人權紀錄及當時的領導人金正日，引發北韓怒斥他是「人渣、吸血鬼」，並拒絕他參與北韓棄核的六方會談。東京政策研究大學院大學教授暨北韓專家道下德成認為，波頓的強硬將是與平壤互動的障礙。

北京人民大學中美關係專家時殷弘指出，波頓的任命，進一步削減了中美在安全議題上合作的希望。他說：「川普與中國國家主席習近平公開談到合作，但貿易與安全合作的負面走向，使相關言詞越顯空洞。」清華—卡內基中心北韓專家趙通指出，「波頓的戰略安全觀點，將使中國更加堅信增強硬實力的必要」。