中國兩會新人事／王毅留任外長 魏鳳和接國防部長

2018-03-20

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國務院總理李克強昨天提名韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴為副總理，以及魏鳳和、王毅、肖捷、趙克志出任國務委員，均經全國人民代表大會通過。其中曾任國台辦主任的王毅，同時留任外交部長，成為副國級外長，身兼二職，他也成為第一個曾擔任國台辦主任的國務委員。中共中央軍事委員會委員魏鳳和則接掌國防部。但原先盛傳將出任副總理的楊潔篪未出現在新內閣名單上，引發關注。

現年六十四歲的王毅自二○一三年來一直擔任外長，在此之前，則擔任五年多的國務院台灣事務辦公室主任。由於外長任內風評不俗，先前即被看好升任國務委員並留任外長。外長改由副國級官員擔任，在中國政壇相當罕見，顯示北京重視「大國外交」，未來將更積極參與國際事務，發展「新型大國關係」。

一九五四年出生的魏鳳和為上將軍階，曾擔任解放軍火箭軍司令員。他在中共第十九次全國代表大會後躋身中央軍委會排名第四的委員，僅次於主席習近平與兩名副主席，當時外界便認為魏鳳和將出任國防部長。

不過，曾擔任外長的國務委員楊潔篪未續任，也未出現新的工作安排，出乎外界意料。有消息指稱，國家副主席王岐山將主導外交，直接對習近平負責。楊潔篪雖升任政治局委員，但在強勢的王岐山和握有實權的王毅之間，可能遭邊緣化。

另一個揣測是，楊潔篪或許會在可能成立的「外交委員會」中扮演要角。外交委員會將與國務院金融穩定發展委員會共同構成習近平外交與經濟佈局的關鍵，顯示外交和經濟將是中國未來五年的政策核心。