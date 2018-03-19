澳洲研發男性避孕藥 不射精蟲還可壯陽

2018-03-19

〔編譯陳正健、記者林惠琴／綜合報導〕澳洲蒙納士大學（Monash University）正在研發一種男性避孕藥，號稱不含荷爾蒙、百分百有效，其原理是阻止大腦中負責釋放精子的兩種信號蛋白，可在男性高潮時阻止精蟲射出，且有「威而鋼」般的壯陽效果，可擴張血管促進性慾，停藥後即能恢復正常，有望在五年內問世。

不含荷爾蒙 停藥就回復正常

蒙納士大學首席研究員文杜拉（Sab Ventura）宣布，若下階段藥物研發證實成功，將開始進行試驗。研究人員正研發方便、安全、有效的非荷爾蒙男性口服避孕藥，其目標是綜合兩種藥物，同時阻擋精子輸送，而非阻礙精子發育或成熟。由於不具荷爾蒙，停藥後可迅速回復正常。

研究人員尚未為這種藥物命名，初步實驗顯示不會影響性慾，精子仍維持健康及生育能力。對照之下，以往男性避孕藥具副作用，可能對生殖能力造成無法逆轉的損害，且會降低性慾。

人體試驗後 可望五年內問世

研究顯示，藉由阻止「α1A-adrenoceptors」及「P2X1-purinoceptors」兩種大腦信號蛋白，可完全阻止精子釋出。前者屬於Ｇ蛋白偶聯受體，影響平滑肌肌肉細胞及血管收縮，後者負責小動脈及輸精管的交感性血管收縮。研究人員形容，這種避孕藥的過程就是阻擋移動精蟲的信號。

現今市面上治療攝護腺肥大的藥物「Flomax」，正是鎖定其中一種信號蛋白，而蒙納士大學研發可阻止第二種蛋白的口服避孕藥將是首例。研究人員呼籲額外資金支持，以加快實驗過程；若經人體試驗有效，可望於二○二三年前問世。

醫師︰未射精恐降低愉悅感

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜則表示，若將藥物作用在神經傳導上、影響儲精囊收縮，是可能確會出現不射精的情況，進而達到避孕效果。不過，雖然此種藥物通常不會影響性慾，但有些男性可能會因沒有射精，仍感覺性行為過程不完整，進而降低愉悅感；未來新藥到底能否達到避孕又壯陽的雙效，需再了解觀察。