他山之石／乾淨煤炭技術 美振興煤礦業利器

2018-03-19

〔記者吳佳蓉／台北報導〕行政院長賴清德日前表示，未來深澳電廠發電將使用「乾淨的煤」，引發各界熱議。根據國發會彙整國際多項研究指出，所謂「乾淨的煤」（clean coal）技術是真實存在，是可以降低燃煤發電所產生二氧化碳的一套相關技術；就連美國總統川普從競選時到當選後，都多次提及，寄望藉此振興美國煤礦業。

乾淨煤炭怎麼來？並非某種新開採出的煤炭類型，而是仰賴「潔淨煤炭技術」（ＣＣＴ）以及「碳捕捉及封存技術」（ＣＣＳ），於煤炭洗選、發電機組、發電方式，一路到二氧化碳的產生、封存等環節的應用，將燃煤所產生的污染、傷害降到最低。

原始開採出的煤炭，相對有較多二氧化硫、一氧化氮等雜質；若在燃燒前，能先透過洗選技術（如利用重力原理洗選），便可獲得較高純度煤炭，增加後續的燃燒效率。

進一步搭配煤炭氣化複循環的發電技術，在燃燒前將煤炭以高溫高壓方式氣化，形成氫氣及一氧化碳組成的「合成氣」，而後燃燒「合成氣」，以推動蒸氣渦輪發電機；另可利用發電過程中額外產生的廢熱來增加發電，比起傳統直接燃燒煤炭，也可降低二氧化碳排放。

另一方面，「超超臨界機組技術」也是ＣＣＴ的常見應用之一。有別於傳統發電機組，使用燃料將水加熱至沸騰，再利用水蒸氣推動氣渦輪發電機，機組設定的壓力及溫度，通常都在水的臨界點之下；「超超臨界發電技術」則是將壓力、溫度設定於高於水的臨界值，在水以「氣相」存在狀態下發電，以提升發電效率，減省所耗燃料，並降低二氧化碳排放。

至於燃煤所產生的二氧化碳，還可利用ＣＣＳ技術，以化學、物理或生物方式捕捉，再以高溫或低壓方式，儲存於海地或地底，例如舊油氣田、煤層、鹽水層等，不僅可大大降低二氧化碳直接排放至大氣，也可將其轉換為工業上有用的物質，或作為農業光合作用的碳源。