文化部將推動台灣成亞太NGO國際總部

2018-03-19

〔記者林良昇／台北報導〕中國去年起對境內非政府組織（ＮＧＯ）強化控管，我方則將經營國際非政府組織列為努力重點；文化部今天將至立院教育及文化委員會業務報告，報告指出今年持續推辦國際組織來台設點，發展台灣成為亞太地區非政府組織的國際總部，並爭取國際會議在台辦理。

爭取國際會議在台舉行

中國近年強化對其境內國際ＮＧＯ的控管，「境外非政府組織（ＮＧＯ）境內活動管理法」去年一月一日生效，在中國的國際非政府組織，必須要向中國公安登記才可工作，公安還有權調查這些機構，甚至若被列入不受歡迎名單，將不得在中國境內再設立代表機構或活動。

中國的舉措造成國際ＮＧＯ撤離中國，台灣將成為國際ＮＧＯ在亞太華語地區首選。文化部書面報告提及，積極參與國際組織可使台灣成為國際文化交流的重要樞紐，將持續推辦國際組織來台設點，發展台灣成為亞太地區非政府組織的國際總部。

報告指出，文化部同步與駐台文化機構、組織、藝文展演平台等合辦國際交流活動，爭取國際會議在台辦理，並鼓勵在地青年人參與；強化政府資源平台角色，支持並協助國內藝文單位、非營利組織、智庫等與國際建立連結，促使在地文化走向世界。

文化部指出，去年度已促成非政府組織國際生活藝術組織來台設置分部，將規劃進駐空總文化實驗室，也持續與法國在台協會合作，選送明日逸品新創團隊前往法國亞維儂新創實驗室見習；辦理台法文化工作坊優秀學員前往法國藝術節及藝文機構實習。

文化部表示，同時也啟動與美國國務院「傅爾博萊特計畫」，合辦「藝術管理」等領域薦送人才赴美研習計畫，將自今年春季啟動。

此外，為推動「新南向文化交流」，文化部報告指出，已在去年七月於駐泰國曼谷代表處設置文化組，做為未來推動東協文化交流和文創、影視產業合作的基地。