逾9成瓶裝水 有塑膠微粒

2018-03-16

〔編譯周虹汶、記者楊綿傑／綜合報導〕美國非營利媒體「Orb Media」，去年揭露全球八十三％自來水皆有塑膠纖維的驚人事實，指出「塑膠在我們體內」，近日進一步委託美國紐約州立大學弗里多尼亞分校調查全球十餘種品牌的瓶裝水，竟發現多達九十三％出現微塑膠（microplastic）污染跡象，甚至有部分可驚見萬顆塑膠微粒，水瓶本身與裝填製程涉有重嫌。

部分樣本 驚見萬顆微粒

最新研究從中國、美國、巴西、印度、印尼、墨西哥、黎巴嫩、泰國、肯亞共九國取得二五九罐瓶裝水，樣本產地橫跨五大洲的十一個品牌，除各國領導品牌，也包括美國暢銷的百事公司「Aquafina」、可口可樂旗下「達沙尼Dasani」、歐洲「雀巢優活Nestlé Pure Life」、法國「依雲Evian」與義大利「聖沛黎洛San Pellegrino」。

研究發現，九十三％樣本都驗出微塑膠，只有十七瓶未檢出。平均每公升水含有十．四個直徑大於○．一公釐的塑膠微粒，遠高於此前調查的自來水一倍。至於直徑介於○．○○六五公釐至○．一公釐者，每公升樣本平均三二五顆，部分還驚見萬顆，這也是瓶裝水中塑膠微粒的常見尺寸。

還有直徑超過○．一公釐者，六十六％以碎片型態呈現，其中五十四％為聚丙烯，這與瓶裝水蓋子多以此材料製成的現況不謀而合，另有四％驗出工業潤滑油。

儘管尚未證實微塑膠進入人體的危害，但研究人員指出，就算塑膠微粒可排出體外，仍不應低估它釋出的化學物質可能影響健康，且有一部分小到可通過消化道優游全身，難以想像人體器官和組織承受的後果。

生產服飾、化妝品等人造品、工業製程及塑膠產品碎裂等，都可跑出微塑膠；它可長年與環境共存而不被分解，世衛組織（ＷＨＯ）已正視此污染；在訂出「安全」容許限值前，須先確定人體攝入塑膠微粒的危害。

環團籲：消費者應少喝

環保署環檢所所長顏春蘭昨說，國內從農曆年前就開始進行十一處淨水廠的微塑膠採樣，發現一公升水平均約有二至三顆微塑膠，預計今年會執行全國淨水廠的微塑膠、海鮮微塑膠檢驗等計畫。至於瓶裝水，涉及水及瓶子，且可能污染源很複雜，需再與有關單位一起合作。

看守台灣協會秘書長謝和霖則呼籲，經濟部、環保署等應進行瓶裝水塑膠微粒的調查研究；無論對人體影響如何，站在資源永續觀點，民眾應少喝一次性包裝的瓶裝水，如證實塑膠、寶特瓶瓶子有害，更應禁用。