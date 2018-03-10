假新聞傳播 比真相快6倍

2018-03-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「科學（Science）」期刊一項新研究指出，網路上存在於各個領域的不實消息，其傳播速度及觸及程度，均比真實新聞更快、更廣泛；且與一般觀念不同在於，造成這個現象的罪魁禍首，不是大量機器人，而是容易被「假新聞」牽動情緒、進而予以分享的一般人。

美研究：假新聞快又廣 關鍵是人

由美國麻省理工學院「社交機器實驗室（LSM）」研究團隊執行的新研究，針對知名社群網站「推特（Twitter）」二○○六年至一六年總統選戰為止的十年內，被分享數百萬次的逾十二萬六千篇推文進行分析，發現比起「準確新聞」，假新聞傳播得「更遠、更快、更深入、更廣泛」，且不分領域一概如此。假新聞被轉發的機率，比「真相」高出七成，且其廣傳的速度更快上六倍。

研究團隊以數據解釋，同樣為一千五百人閱讀，每則假新聞僅需約十小時，真新聞卻須花上六十小時。閱讀到假新聞的用戶，比閱讀真新聞的人多出三十五％；真新聞幾乎不曾獲得一千人以上轉發，但前一％最吸睛的假新聞，卻可能有十萬人以上看過。再者，就層層散播路徑分析發現，假新聞傳播可達二十四個世代，真新聞最多僅十二個世代。

值得注意的是，雖然推特「機器人」推播新聞的速度快過真人，但機器人會同時加快真、假新聞的傳播速度，亦即機器人不是假新聞氾濫的主因。研究主筆沃索基（Soroush Vosoughi）指出，人們更容易分享假新聞，是因為假新聞更驚人、更聳動；而假新聞之所以引起強烈情緒，在於其經常違背人們對世界的期待，致使人們難以抗拒予以轉發。

團隊倚賴Snopes、Politifact等六家事實查核獨立機構來判定新聞真實與否，結果有近三分之二造假，不到五分之一為真，其餘則是真假摻雜。其中，傳播得最快、最廣的三則假新聞，分別是一五年巴黎恐攻中，一名穆斯林保全被視為英雄；一名伊拉克戰爭退役士兵，獲得ESPN勇氣獎亞軍，冠軍則是變性奧運選手詹納（Caitlyn Jenner）；以及動畫《辛普森家庭》預測川普當選。團隊另稱，該研究的成果也可類推至臉書（Facebook）等其他社群網站。