法官陳鴻斌性騷助理輕判 職庭女法官辭職

2018-03-10

職務法庭 原判免除法官

〔記者張文川、吳政峰、林嘉東／綜合報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌，擔任法官時性騷擾女助理，原被司法院職務法庭判決「免除法官職務」，職務法庭前天再審，以陳「深具悔意」等由輕判罰薪一年約二百一十六萬元；合議庭陪席法官、高等法院庭長謝靜慧無法接受，前天傍晚向司法院請辭職務法庭法官，她說：「不是憤怒請辭，是覺得自己能力不夠，無法說服其他法官，就讓賢吧！」

原審認為陳鴻斌有八大言行不檢，包括偷吻女助理嘴角、稱絕對不會原諒她接受男性邀約、擋住辦公室大門阻陳離去、辦公室內擁抱、購物代付帳、贈相機、邀上山拍照、掩飾自身疏失等，依此判他免職，轉任其他職務。

再審改判罰薪 引發爭議

因陳聲請再審獲准，前天再審開庭，合議庭改認定違失僅前三項，後五項不構成，還認為陳「想親吻被拒後中止、只有口頭糾纏」，言行不檢程度輕，深具悔意，輕判不必免除法官職務，只罰薪即可；合議庭評議票數為四比一，只有謝靜慧反對薄懲。

六十三歲陳鴻斌前年被判免職後，司法院將他轉任北院司法事務官，陳雖火速申請退休，銓敘部仍核定他以司法事務官俸級退休，陳另打行政訴訟爭取以法官退休，尚在訴訟中；依陳的年資推估，他目前月退俸比法官身分退休約少十萬元。這次職務法庭判決讓他「恢復」法官身分退休，將由銓敘部審議決定他的退休身分，因職務法庭判決即確定，不排除會讓他以法官退休。

判決出爐後，法官內部「法官論壇」譁然，有法官質疑「若試行親吻只是輕微性騷擾，什麼才是嚴重？」還有法官留言：「歷史會記得職務法庭在婦女節這一天做出這樣的判決。」

合議庭法官：前審判太重

謝靜慧昨回應，評議時看法一定會有所不同，但結果出來就該尊重，是她自己能力不足，無法說服其他法官；合議庭受命法官陳志祥說，騷擾女助理不是收賄或審判重大違誤等須剝奪法官身分的行為，況且陳已認錯，合議庭才會認為前審判太重，改判罰款。司法院秘書長呂太郎表示，司法院尊重獨立審判。

職務法庭為任務編組，此案審判長為最高行政法院法官林文舟、受命法官基隆地院陳志祥、陪席法官高院謝靜慧、台中高分院郭瑞祥、台中地院陳添喜。謝靜慧去年十二月遞補擔任職務法官，接任未滿三個月就辭職。