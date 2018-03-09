柯P：農委會要開幹 那就來／面對批評 吳音寧：把事情做好不委屈

2018-03-09

〔記者蕭婷方／台北報導〕北農休市導致近期菜價波動爭議，北市府、農委會連日隔空互槓。據悉，吳音寧日前已為北農事宜與北市顧問蔡壁如溝通，北農三月六日與北市市場處、農委會溝通八日上午記者會事宜時，也定調「止戰」，營造各方合作的形象。

昨天下午吳音寧面對外界詢問與北市溝通是否出問題？她僅說：「把事情做好不委屈。」未正面回應。

柯對副市長陳景峻和產發局發飆

據了解，七日上午市長柯文哲於晨會中對副市長陳景峻和產發局發飆，當場罵「農委會要開幹，那就來」，陳景峻與北市市場處長許玄謀才在七日下午臨時召開記者會，吳音寧原要列席但最後沒出現，陳景峻高分貝要吳「勇於承擔做處理，而非閃躲」。

吳音寧昨天以台語說：「我比較歹勢。」她強調，近日只有一直想著怎麼樣把事情處理好，沒有想到要怎麼對外說明。「三月八日是開市第一天、是最重要的日子，在這之前我說什麼，大家還是會檢視八日的拍賣情形，因此才想在當天一起處理，這幾天都在緊急調度，並沒有不處理問題。」

吳音寧說，當天有致電副市長陳景峻告知情形，不過電話未接通；之後還是有跟許玄謀持續聯絡，報告處理狀況，日前陳副市長到果菜市場也有報告處理情形。

吳強調，「沒有什麼委屈」，感謝各界的幫忙。她說，北農努力想把事情做好，這件事之後一定會有檢討報告對董事會說明。至於是否與柯市長有誤會？吳僅輕輕揮手並說：「謝謝。」隨後在北農幹部陪同下快步離去。

北農董事會成員表示，去年中吳音寧由農委會協調空降北農總經理，早引發市府不滿，且吳音寧與市府推派的董事長人選陳景峻長期不合，「董事會上兩人意見很明顯不合，雙方其實積怨已深。」