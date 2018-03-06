天候異象 台東吹焚風 南投下冰雹

2018-03-06

鋒面冷暖空氣交替 天氣劇變

〔記者蕭玗欣、謝介裕、王秀亭／綜合報導〕鋒面將至、天候多變！昨日下午起鋒面通過，冷暖空氣交替，導致各地天氣系統不穩定，南投有冰雹隨著雷雨而降，台東卻吹起三十六．三度的焚風，馬祖則是在一個半小時內驟降十一度。民眾感嘆：「春天的天氣真讓人抓不住！」

中央氣象局則警告，今起東北季風來襲，北台灣明顯變涼，中南部則要注意日夜溫差變化。週四更將有強烈大陸冷氣團報到，氣象局昨日下修預測溫度，預計週六清晨中部以北、宜蘭最低溫僅九到十一度，空曠地區下探八度，民眾務必留心溫度變化。

馬祖90分鐘內 溫度驟降11度

對於昨天的怪天候，氣象局預報員顏增璽解釋，鋒面前方是暖空氣，後面又是冷空氣，冷暖相差太大，很容易產生雷雨、冰雹等劇烈天氣變化；台東則是因為昨天吹西南風，受地形抬升影響產生焚風。

值得注意的是，本週接連有兩波冷空氣。昨晚東北季風報到，各地氣溫開始下滑，今、明兩天北台灣高溫低於二十度，最低溫僅十五度。中南部則呈現日夜溫差大的情況，白天高溫二十七到二十九度，清晨、夜裡只有十六到十九度；降雨方面僅迎風面北部、東北部會有短暫雨發生。

週四強烈冷氣團 低溫探8度

週四白天，鋒面通過，全台有雨，晚間強烈大陸冷氣團報到，氣象局預估最低溫會出現在週六清晨，中部以北、宜蘭九到十一度，空曠地區可能出現八度，南部、花東下探十二度。

氣象局也提醒，中南部夜裡、清晨恐出現輻射冷卻效應，提醒民眾要做好保暖準備。預計週日各地就會逐漸回暖，北台灣高溫可回到二十度左右。

空氣品質方面，環保署空氣品質監測網顯示，昨晚吹起東北季風後，台灣西半部、金馬地區空品已轉為普通等級。今天隨東北季風增強，北部擴散條件較佳，但中南部內陸區風速較弱，本土污染物累積，中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門，又會亮起「對敏感族群不健康」的橘燈等級。