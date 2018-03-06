李克強︰對內調控 對外吸金

2018-03-06

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國總理李克強昨在第十三屆人民代表大會一次會議上發表政府工作報告，從經濟相關內容來看，今年將加強對影子銀行、金融機構等風險控制，繼續對房市進行差別化調控，顯示對內以穩經濟為主軸；另也宣布將積極擴大進口，下調汽車、部分日用消費品進口關稅，外資投資由審批制改為負面表列管理，凸顯中國更積極對外吸引投資，順便也「打臉」美國總統川普。

李克強指出，今年將嚴厲打擊非法集資、金融詐騙等違法，強化金融監管統籌協調，健全對影子銀行、網路金融、金控公司監管，並防範化解地方政府債務風險；這段談話顯示中國金融形勢嚴峻，風險已不容忽視。

李克強表示，今年財政赤字率目標將降到二．六％，是二○一二年以來首度調降；這顯示中國當局高度注意財政支出，但避免急踩煞車，發生經濟急劇下滑風險，李克強僅堅持「住房不炒」定位，繼續實行差別化調控，建立健全的長效機制，促進房市的穩健發展。

澳盛銀行駐香港資深中國經濟學家王蕊表示：「這項報告無疑有緊縮趨勢，內容符合市場預期，中國政府還是持續改革議題主軸。」

李克強在工作報告指出，今年將進一步減輕企業及個人稅負，減稅金額超過八千億元人民幣，包括降低製造業、交通運輸等行業稅率；並將擴大進口，下調汽車、部分日用消費品進口關稅，要以更大力度開放市場，促進產業升級和貿易平衡發展，為消費者提供更多選擇。

李克強說，今後外資投資由審批制改為負面表列管理，限制性措施將削減三分之二，以吸引外商加倍投資高技術產品，讓高級技術人才到中國工作人數可增加四成以上。

李克強指出，中國堅定推動經濟全球化，維護自由貿易，願意與各方推動多邊貿易談判，主張透過平等協商解決貿易爭端，反對貿易保護主義，堅決捍衛自身合法權益，這段談話顯然是衝著美國總統川普而來。