少子化衝擊 南亞技術學院賣地求生

2018-03-05

擬售精華區校地 換購較低價地

〔記者李容萍、林曉雲、吳柏軒／台北報導〕少子化導致高教危機再爆！南亞技術學院擬出售中壢區精華校地，換購較低價校地，取得資金將作教職員離退之用，此案已經校務會議通過，可望成為全國大專換購校地首例，但也引發校內部分爭議，更凸顯私校因應少子化，求生作法屢創奇招。

取得資金 將提供教職員優離退

南亞位於桃園中壢區，創校五十年，學生數自高峰期八千人，迄今減至三千多人。校方於去年底校務會議提案出售校地，會議資料顯示，兩筆校地合計二二二．八平方公尺，售地資金擬做教職員優離退之用。

房仲業者估算，南亞兩校地位在住宅區，現值至少一千三百萬元。但是，南亞現有校地五○○三二．九平方公尺，一旦售地，將不足大專校地至少五公頃的規定。

南亞校長簡仁德指出，校方擬先購入其他價格較低土地，以達校地標準，期透過售地、購地差價挹注財務，除人員優退，也將購設備改進教學。校方強調，學校去年收支有盈餘，財務還是穩健。

但售地案引發校內部分憂心，有人疑慮賣地恐與鄰近土地炒作有關。另有老師投訴，學校稱財務不佳，五年未發年終獎金，違反招聘保證十三．五個月年薪，近兩年已有上百教職員離退，人力不足，有學系竟要教師兼助理，超時工作卻無加班費；學校既有盈餘，需否賣校地？

教部：私校不宜賣祖產 將嚴審

教育部技職司長楊玉惠表示，私校法規定，私校賣地須送部審查，而出售閒置校地前提須符校地五公頃要求，南亞若校地不足恐降為專科，且私校不是商業機構，不適用賣高買低商業模式，也不宜賣祖產變現，教部會依法嚴審。