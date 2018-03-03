中國嗆沒影響 譏諷川普愚蠢

2018-03-03

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普宣布將對進口鋼鋁課徵高額關稅，中國鋼鐵業嗆聲「影響不大」，美國產官學界則批評可能引發貿易戰。前美國駐中國大使包可士說，中國可能採取一些報復行動，美國農產品易受衝擊；高盛集團分析中國採取反制的五種方式，包括對美國產品和服務課徵關稅或其他的進口限制、加強對美企監管、壓低人民幣匯率、拋售美債、變換北韓立場。

高盛：中國將採5方式反制

對於美國關稅措施，亞洲鋼鐵商擔憂，將使中國過剩鋼鐵產能湧入，造成其他亞洲市場鋼鐵產品氾濫。中國鋼鐵工業協會副秘書長李新創卻譏諷，華府此舉「愚蠢」，對中國的影響不大，「川普無可救藥，我們已經對他麻木了。」

美國產官學界則擔心可能引發貿易戰，包括川普首席經濟顧問寇恩、白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）、多個傾右的自由貿易團體都提出批評。華府智庫彼得森國際經濟研究所（ＰＩＩＥ）所長波森抨擊，此舉「的確愚蠢」，鋼鐵產值對美國ＧＤＰ貢獻極小，卻為了一個產業搞砸整個貿易體系。

美國二○一五年人口調查顯示，鋼鐵業約聘僱十四萬人、貢獻三六○億美元產值；而受關稅重創的鋼鐵消費產業約聘僱六五○萬人、貢獻一兆美元產值。

美國石油管線協會（ＡＯＰＬ）、美國石油業協會（ＡＰＩ）等發表聲明，敦促川普重新考慮、避免對進口鋼鐵課徵重稅；一旦實施關稅，輸油管線、鑽井設備、液化天然氣站和煉油廠等所需鋼材成本將攀升，可能扼殺就業機會。

知情人士指出，關稅可能導致石油鉅子艾克森美孚須縮減美國最大煉油廠之一的擴廠計畫。

國際貨幣基金（ＩＭＦ）主席拉加德表示，近年ＩＭＦ不斷呼籲中國加快和更有效地減少鋼鐵和煤炭業的過剩產能， 但她反對單邊關稅行動，呼籲各方遵守國際貿易規則。