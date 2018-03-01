中國以買台代替打台 掏空台灣

2018-03-01

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國台辦昨天發布三十一項「惠台措施」，針對台灣人橫跨企業、影視、出版、創業與生活等各面向提供具體措施。學者分析指出，中國所謂的「惠台措施」，目的不僅在於統戰，更是要掏空台灣經濟發展實力的「吸台措施」，同時也是透過吸納台灣高階人才，功能性補足中國發展面臨的困境。

中國國家主席習近平去年拋出對台灣的「準國民待遇」政策，並擴大台灣律師在中國執業範圍，中國國台辦主任張志軍日前也強調將為「台胞」、「台企」爭取同等待遇。國台辦昨上午延續這些「惠台措施」，擴大開放種類、範圍，並自即日起施行。

台灣智庫諮詢委員董立文分析指出，這些措施有實有虛，且雖是開放，同時也是納入中國管理制度內，在其他規範的限制之下，仍是有條件與前提的開放，加上中國各部會與地方政府的態度不一致，未來效果如何則有待觀察。董立文也直言，所謂同等待遇到最後就是一張中華人民共和國身分證，「這會吸引台灣人嗎？」

董立文︰涉國安與經濟安全產業人才應禁制

董立文並說，中國開放措施背後的政治統戰目的相當清楚，與其說是「惠台措施」，更可說是「吸台措施」，就是要掏空台灣經濟發展的實力。雖然特別針對高教人才與醫療專業人才開放，董立文認為「大家心裡有數」，認知中國是以黨領政、無法無天的潛規則社會，政府固然有責任提醒台灣人對這些措施的接受與否，但台灣做為民主國家也不可能完全禁止人民選擇，對台商或台灣人而言，需要自己審慎考量。

中山大學政研所教授廖達琪則說，中國在台灣進行年金改革與青年面臨就業困難時推出這些措施，就是要以「買台灣代替打台灣」，並把學界、醫界、科技和經濟等專業人才「統統拔過去」，希望政府審慎因應。廖達琪也指出，政策的推出都是多面性的，除了統戰，中國也是透過吸納台灣頂尖高階人才，功能性補足中國發展面臨的困境。

董立文建議，面對中國開放市場的行為，台灣可以分三層次應對，涉及國安與經濟安全層次的產業須予以禁制、保護人才，並透過立法強化防堵間諜，「高科技產業是關鍵」；二是以開放應對開放，並有我方的管理辦法；三是能夠樂觀其成的項目，例如從台灣出口書籍到中國，或影視業合作。