「習皇」夢成真？ 中國國家主席擬無任期限制

2018-02-26

中共修憲建議 刪除任期規定

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國共產黨總書記兼國家主席習近平的「皇帝夢」即將成真？中國官媒新華社二十五日報導，中共中央委員會建議修改憲法，廢除國家正、副主席「連任不得超過兩屆」之規定，並再度提議將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入憲法，意味習近平的權力攀上頂峰，將可無限期續任國家主席，甚至可望終身掌權。

中委會再提議 將習思想入憲

就在中共第十九屆中央委員會第三次全體會議（三中全會）於二十六日召開前夕，新華社發佈中英文快訊指稱，中共中央委員會提議修改憲法，針對第七十九條第三款「中華人民共和國主席、副主席每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同，連續任職不得超過兩屆」，僅留下前句，刪除「連續任職不得超過兩屆」之表述。

習近平二○一三年首次就任國家主席，並將於下月三日登場的「兩會」─全國人民代表大會（人大）與政治協商會議（政協）後，正式展開其國家主席第二任期。中國現行憲法規定，國家主席任期每屆五年，習近平「依法」應於二○二三年卸任。然而，若中國憲法按前述提議修改，等同為習解除兩任任期屆滿後，不得留任國家主席的限制。

習權力攀頂峰 可望終身掌權

值得注意的是，在中共政治局委員二十四日召開的憲法推行相關會議上，習近平特別強調，憲法具有最高法律地位、權威、效力，「任何組織或者個人都不得有超越憲法法律的特權」。

路透分析，由於中共總書記、中央軍委主席等職無任期限制，隨著習在黨內地位愈趨穩固，中共建議修憲正是為習近平「無限期」掌權創造舞台。