國安人事改組 學者：外交將有更靈活積極作為

2018-02-25

〔記者曾韋禎／台北報導〕總統蔡英文大幅改組國安人事，外交部長由吳釗燮轉任、陸委會主委由陳明通接任。台灣智庫諮詢委員董立文昨認為，這是蔡政府深思熟慮的人事布局，未來在外交勢必有更靈活、積極的作為。

董立文指出，蔡英文在上任之初，顧及政治、兩岸、國際情勢的穩定，民進黨沒在第一時間主導國安體系，而是大量沿用既有體系的人事；現剛好完成階段性任務，也是很好的時機。由外界普遍對此多有好評，顯見這是成功的人事布局。

他表示，外交是台灣最艱困的一塊，就邦交國、非邦交國、國際組織、非政府組織、公民外交等五層面，邦交國與國際組織受限於中國全面打壓，台灣能做的不多。但換上民進黨的外長後，未來勢必會有更靈活、積極的作為；特別與台灣有深層發展的非邦交國，將進一步尋求更強化的關係。

前駐日代表許世楷期許吳釗燮擔任外長後，能更凸顯台灣的主體性，降低中華民國的色彩。他表示，即便台灣是主權獨立的國家，但若過度強調中華民國，只會被視為中國的一部分。他以蔡英文上任之初，外交部國傳司長彭滂沱要求將國家簡稱由「華」改為「台」卻遭調職一事指出，吳釗燮上任後要有較大的改變，積極凸顯台灣主權，國人才有期待。

許世楷肯定陳明通對中國事務有所見解，也有深厚的政治學素養，但應避免受到輩分更高的海基會董事長田弘茂所壓制，反而沒有施展空間。他認為，兩岸這幾年來並非維持現狀，中國慢慢蠶食台灣原有的優勢，就是在改變現狀；蔡政府此刻大幅改組國安人事，無非是想扭轉劣勢，將台灣往前推進，是否見效還有待觀察。

前駐日代表羅福全認為，蔡英文任命吳釗燮擔任外長，就是要貫徹其外交立場，傳遞台灣期待兩岸和平而非敵對的態度。他指出，中國一再展露不惜對台動武的心態，並透過種種行為合理化其意圖；若繼續沿用過去體制下的部長，難真正展現蔡政府的意志，所以要改任一位能貫徹蔡英文立場的外長。

他也提醒，除了外交途徑，國人的危機意識普遍不足，國防力量薄弱；政府應趁國際環境堪稱史上最好的現在，加速與美軍事交流及軍購，儘快將國防預算提升至ＧＤＰ的三％，強化國防實力與國民的危機意識。