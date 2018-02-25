畢業巡禮 大鵬部長勉幹部照顧官兵

2018-02-25

〔記者羅添斌、涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬即將卸任，他趕在卸任前到各軍種司令部、指揮部視導進行「畢業巡禮」，馮並勉勵軍職幹部要「把心放在事情上，不要把事放在心上」，大家要把注意力放在工作上，而非讓職務升遷、去留等問題，影響到自己的心思，才能為國家盡心盡力，做出適切的貢獻。

馮世寬近期先後前往陸、海、空軍司令部，以及憲兵、後備、資通電軍指揮部，與司令、指揮官等高階幹部話別，並聽取建言，過程溫馨熱絡。

即將卸下部長職位，馮世寬仍相當掛心許多推動中的國防事務，例如常備兵役軍事訓練及基層幹部教育養成；馮世寬說，必須以文化、情感為切入點，培養年輕人懂得「感恩」，進而建立正確價值觀，「國軍的未來在年輕人手中，大家一定要好好地教！」

馮世寬也不忘提醒幹部要「把腳走到基層去」，尤其是對官兵的生活照顧，務必要持續投注心力，因為「我們不照顧官兵，誰來照顧？」他更表示，「我們可以花一億買一顆飛彈，那能不能多花一萬，讓弟兄們吃得好一些？」言談間充分流露國軍大家長對官兵的殷切關懷。

馮世寬昨也透過「國防部發言人」臉書，分享擔任部長一年九個月的心得。馮世寬認為，國軍在戰訓本務或協助民眾救災，都是真誠、認真的，國軍已走上精兵、精實、精強戰力這條路，「希望你們在軍中服役奉獻所學，被軍中常留久用。」對於嚴德發接任，馮世寬也說，每任部長都會在總統領導下，繼續照顧官兵。

馮世寬即將轉任今年五月掛牌的「國防安全研究院」董事長，馮在接受網媒訪問時也說，他並非被撤換，而是被調職，且總統蔡英文還對他說︰「我不要讓你走。」馮也說，他感謝總統一直以來給他百分之百的支持。