底價逾160億 最貴停車場一拍流標

2018-02-24

〔記者徐義平／台北報導〕台北市信義計畫區「最貴停車場」昨執行第一次法拍，底價超過一六○億元，最終因無人投標而流標，暫時無法成為全台最貴地王；預估二拍將打八折，底價約一二八億元，每坪底價約八二○萬至八三○萬元。

根據司法院法拍屋公告，「最貴停車場」遭法拍地號為北市信義段五小段二十九地號等五筆，土地面積約一五五二．七三坪，一拍底價一六○．五八億元、每坪一○三四．一八萬元，該土地被新光商銀以拍賣抵押物強制執行。

出租停車場 月收四十五萬

根據法拍筆錄，該土地由富創建設信託在新光商銀，被台北地檢署要求禁止處分，但法拍不在禁止處分範圍。目前土地出租岳洋經營停車場，每月收取四十五萬元，租期三年，至二○二○年一月七日止；租約第二條記載，若有業務或興建需求，地主可隨時片面終止租約。此外，該土地帶有建照，發照時間為二○一三年四月二十五日。

根據寬頻房訊調查，近十年，信義計畫區D3僅有兩次法拍紀錄，第一次是二○○九年四月，二拍時被幸福人壽以總價二十八．一八億元、每坪三○六．六萬元拍下；第二次就是昨日的「最貴停車場」，但每坪底價高達一○三四．一八萬元，增幅逾二．三七倍。此次遭拍賣的D3土地，雖然每坪底價破千萬元，但因信義計畫區大型素地難找，仍是奇貨可居，預計二拍應可吸引建商進場。

信義區大素地 建商眼中極品

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市精華區土地稀缺，尤其信義計畫區的大面積土地更是可遇不可求，肯定是大型建商或壽險業者眼中的極品。