朝陽科大輔導學生創業 成功募資9000萬

2018-02-23

台灣神農研發「費洛蒙誘蟲劑」

〔記者陳建志／台中報導〕朝陽科大輔導學生創業冠軍團隊成立「台灣神農社會企業股份有限公司」，研發出取代傳統農藥的「生物誘導型取代劑」（費洛蒙誘蟲劑）進行募資，獲得新加坡商齊威資本公司青睞，打敗新加坡南洋理工大學，募得三百萬美元（約台幣九千萬元）資金，寫下學生創業團隊成功募資的紀錄。

打敗星國大學取得創投資金

朝陽科大副產合長兼創新育成中心主任劉素娟表示，台灣神農公司董事長江竹翔就讀學校產碩專班，在學校費洛蒙中心以及創新育成中心扶持下，從一○二年開始，以學校研究的「費洛蒙誘蟲技術」陸續在中國福州海峽創業競賽、上海交大創業競賽、雲科大崢嶸創業競賽、首屆教育部技專校院創業競賽等國內外創業競賽拿下八座冠軍。

董座江竹翔回饋母校 設研發中心

江竹翔以比賽獲得的獎金和同學合夥集資三百萬，在一○三年正式成立「台灣神農社會企業」，一○四年獲師長和新創天使投資至二千一百萬元資本，當年底成功登上創櫃板，一○五年入選台中市政府加速計畫輔導，還獲台灣創速（TA）投資，也在美國矽谷及華爾街路演募資，吸引多家國際創投關注，去年底獲新加坡商齊威資本公司青睞投資三百萬美元。

江竹翔將其中一百萬美元和朝陽科大合作成立「朝陽神農尖端農業暨生技研發中心」，昨和朝陽科大校長鄭道明簽署備忘錄。

齊威資本公司創辦人暨執行長陸治豪表示，台灣神農公司的「生物誘導型取代劑」商轉模式明確，產品可以順利在市場推廣，加上對他們友善土地、解決環境污染理念的支持，決定投資三百萬美元。

今年才廿九歲的江竹翔表示，目前最欠缺合法取得全球佈局的許可證，將利用齊威投注的資金取得產品在各國銷售、生產的許可證，讓這項台灣技術可在全球佈局、推廣。