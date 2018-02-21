府院慰留 教長潘文忠可望留任

2018-02-21

〔記者林曉雲／台北報導〕農曆年後內閣將異動，年前被傳聞去職的教育部長潘文忠經府院慰留後，可望繼續在賴內閣效力。據指出，潘文忠的後續任務包括妥善處理台大、文大等校長遴選爭議，完成大學校長遴選辦法修正，及強力執行高教深耕計畫與振興高教留才等工作。

確切消息指出，潘文忠部長是在去年十二月左右，因具體的家庭因素，向行政院長賴清德請辭，並遞出辭呈，但賴院長並未接受辭呈，希望他能留下來幫忙，蔡英文總統也了解潘文忠的情況，並強力慰留。據了解，今天政府部門正式上班後，賴揆仍會與潘文忠再次懇談，因此留人決策底定。

潘在過年前依舊辭意甚堅

據悉，在過年前，潘文忠仍告知相熟友人「他會走人！」昨聽聞潘部長將獲留任的消息，潘文忠相熟友人也訝異地表示，過年前潘請辭的心意仍很堅定。

國教出身的潘文忠被政界認為是「乖乖牌」，只要是長官指示，沒有二話全力以赴，但也曾發生「衝過頭」情況，外傳在賴清德宣布推出私幼公共化政策上，與潘文忠極力增設公幼及非營利幼兒園政策相牴觸；也有媒體報導，與賴清德的私幼公共化理念不合，是潘一度請辭的主因。

私幼政策 未與賴揆理念不合

不過，對於前述說法，行政院透露，私幼公共化政策在敲定前，賴揆曾找政務委員林萬億與潘部長討論，潘部長認同這是可行辦法。潘文忠也在年前即鄭重澄清，各項重大教育政策，教育部均與行政院充分溝通，並按會商結論規劃推動，包括幼托公共化議題，也將於年後如期公布，並無與院長施政理念不合情事。

高教界籲換人 潘仍是最佳人選

另有高教人士認為，多所大學校長遴選出狀況，雖非教育部之過，但顯示出教育部長鎮不住大學，出身技職的次長也鎮不住大學的窘況；而高教深耕計畫校校有獎，討好一百五十校，讓台灣高教打不起世界盃，研究中心連碩士班招生不滿五成的私大也有份，高教界因此仍不時有要求更換教長之聲。

就此，知情的黨政人士指出，教育部長一職確實不乏競逐者，包括前政務官，以及大學的校長，不過經過評比，按照政策的熟悉程度，潘文忠是目前的最佳人選。