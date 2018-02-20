我無任所大使 巧遇日相安倍

2018-02-20

〔記者鄭鴻達、呂伊萱／台北報導〕日本首相安倍晉三日前親筆以書法題字「台灣加油」，錄製影片為台灣及花蓮震災災民打氣。我國無任所大使吳運東十七日赴東京出席日本醫界活動，巧遇安倍，兩人不但握手致意，吳更對安倍題字送暖表示謝意；安倍回應，對於台灣遭遇的狀況，日本人「感同身受」。

去年十月，日本醫師會會長橫倉義武就任第六十八屆世界醫師會會長，日本醫界於二月十七日於東京舉辦「橫倉義武先生．世界醫師會會長就任祝賀會」，吳運東獲邀代表台灣醫界出席，安倍晉三等日本政要亦到場致賀。

吳運東受訪指出，本次活動主辦方邀請亞洲地區、日本及台灣醫師團體等領袖與會，他也因參與台灣醫師會獲邀出席。晚宴中，安倍晉三出席並致詞，完成致詞後，與他巧遇，兩人也因此握手寒暄。

因安倍晉三為花蓮震災題字「台灣加油」，為台送暖，吳運東藉機向安倍致意。他說，在握手時，他向安倍表示，本次花蓮地震承蒙日本政府、人民各種支持與支援，對安倍題字打氣之舉，台灣人民深受感動。

吳運東說，在活動後的酒會中，他再度向安倍晉三表達感謝；安倍則回應，對於台灣所遭遇的狀況，日本人也「感同身受」。

吳運東最後表示，身為無任所大使，要努力提升台日關係，很高興這次遇到安倍，進行了一次順利的國民外交。