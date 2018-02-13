金雞年封關 每位股民笑賺20萬

2018-02-13

全年上漲973點、10.3％

創最長萬點紀錄

〔記者陳永吉／台北報導〕昨日是農曆雞年封關日，雖然指數僅小漲四十九點，但趕在最後一天成功收復年線，代表過去一年投資人普遍都有獲利。統計農曆雞年一整年，台股共上漲九七三點，漲幅達十．三％，台股市值也大幅增加三．三六兆元，扣掉四成外資持股後，以一千萬開戶投資人計算，平均每位股民資產增加約二十萬元。

根據台灣證交所統計，昨封關收盤指數為一萬四二一．○九點，是歷史上第二度農曆封關日在萬點以上的年度，上一次則要回溯至二十八年前的一九九○年。

雞年可說是台股風光的一年，不但以萬點封關，也創下史上最長萬點紀錄，從去年五月二十三日起算，已將近九個月時間，期間加權股價指數一度攻上一萬一二七○點，為近二十八年來新高，台股市值也突破三十三兆元的紀錄，股王大立光更是站上六千元單一個股新天價，台積電市值則創下六兆餘元的個股新紀錄。

另統計雞年最飆漲的個股，是受惠挖礦及電競熱潮的顯示卡廠撼訊，股價從十六．六元起漲，昨收在一九五．五元，整年漲幅超過十倍；市值增加最多的個股，非台積電莫屬，台積電雞年股價漲幅達二十七％，市值增加一．三二兆元。

外資提款影響 抱股過年信心弱

不過雞年最後兩週，因國際股市大幅震盪，外資把台股當提款機，昨又大砍近兩百億元，從上週起至昨日為止，累計賣超金額超過一千億元；而散戶持股信心也動搖，昨天集中市場融資單日再減十億元，累計上週起至昨日為止，融資共大減一五○億元，投資人抱股過年意願相對低落。