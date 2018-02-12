籲宏觀看都更 郭彥甫嘆︰台灣人太健忘

2018-02-12

「捐錢之後就沒了」「除了天佑台灣的安慰 更需要強硬的手段」

〔記者粘湘婉／台北報導〕花蓮日前強震，各界踴躍提供物資、捐款，希望幫助災民早日度過難關；藝人郭彥甫有感而發，在臉書發文抒發心情︰「不知道有沒有人算過，平均多久我們就來一次『天佑台灣』？然後大家就忘了！湊了好幾億捐出來然後就沒了！很多事我們不做不預防，老天就幫你做。唉⋯⋯強硬起來吧！或許會被罵一下子但可以保障一輩子！除了天佑的安慰更需要強硬的手段！」他同時也強調，提前預防災情才是重點，政府應該「硬起來」，「我們對於都更，應該用更宏觀的眼光來看待。」

郭彥甫近來醉心做畫，少出現螢光幕前，昨他受訪時態度低調，強調一切都該交給專家評估，他只是一早醒來有感而發，才會寫下心情；同時也坦言：「我雖然寫的很淡，但其實話是很重的。」認為台灣人民太過健忘，新聞熱度已經逐漸下降，政府對於防災也沒有全面規劃。

都更 是要解決居住安全

花蓮地震過後，不少建築專家、學者表示，同樣強度地震若發生在台北，恐怕更多房子都會因老舊而震毀，再次掀起都更討論。郭彥甫也認為，建築防震安全本來就該有全面規劃，「該補強就該及時補強，我們對都更也應該有更宏觀的想法，都更不是為了賺錢，而是為了趕快解決居住安全，避免相同問題再發生。」

不少網友紛紛湧進郭的臉書留言表示贊同，認為他突破問題癥結點，「提前防範跟房子評估真的很重要」、「非要發生嚴重事情才會想改變」，甚至還有人拱他選立委；但也有人不認同，認為改革並不容易，「比起都更，應該先修法，不讓新舊的無良建商躲過法律追訴期吧」、「都市危險及老舊建築物加速重建條例過了你知道嗎？」