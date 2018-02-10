石材業受重創 蔡總統︰全力協助

2018-02-10

〔記者王錦義、陳梅英／綜合報導〕總統蔡英文前晚住在花蓮，一個晚上遇到兩次餘震，與花蓮人共度這幾天一直搖晃的日子。她昨早前往美崙工業區了解石材廠受影響情況，強調幫助受損產業也是重建家園重要的一部分，政府會全力協助。

國發會主委陳美伶表示，將研議簡化花東基金相關作業程序，及時提供資源挹注。陳美伶十一日將再召開「花蓮震災救助及重建專案小組會議」，上午針對石材產業、下午針對觀光產業的受損及協助措施，儘速訂定具體紓困作法。

蔡總統昨早先和花防部官兵共用早餐，慰勉救災辛勞並致贈加菜金，隨後與立委蕭美琴、政院東部聯合服務中心執行長許傳盛等人赴美崙工業區了解受影響情形。

業者指出，石材業在花蓮的產值是觀光產值的二、三倍，這次地震，產業受損情形很嚴重，有些業者幾乎要面臨倒閉，希望政府在融資、抵稅、廢棄物運輸，以及如何取得集中放置土地等問題，協助工業區廠商處理。

蔡總統表示，除了救援災區受困民眾很重要以外，產業受損的問題也是同等重要，尤其石材產業等產值比觀光產業還大，這也是她會來了解業者受損情形的原因；她知道業者現在很焦慮，中央政府會全力來協助，重點是要先了解協助大家最有效的方法是什麼，幫助受損產業也是重建家園重要的一部分，政府會全力協助。