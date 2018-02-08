微弱敲牆聲 救了自己一命

2018-02-08

統帥大夜班受困15小時 搜救隊聞聲救出梁書瑋

〔記者林欣漢、俞肇福、花孟璟、陳賢義／綜合報導〕花蓮縣前晚發生芮氏規模六的強震，搜救人員在「三樓變一樓」的「統帥大飯店」搜救受困的二名大夜班工作人員梁書瑋、周志軒，歷經十五小時搶救，昨天下午三時許救出梁書瑋，但距離僅三公尺的周志軒，因為被樓板壓住，發現時已無生命跡象。梁在搜救人員攙扶下，自己從瓦礫堆走出來，現場歡聲雷動；等候在外、希望落空的周志軒母親則悲慟不已。

從窗戶爬下 一○六旅客全獲救

統帥飯店建築建於民國六十六年、屋齡超過四十年，當天晚間，統帥飯店僅五樓、九樓有旅客住宿，包括苗栗仁德家商畢業旅行團廿三人、三個國旅團五十二人及散客卅一人，共一○六人全部獲救。

強震後，遊客從已經變二樓的四樓窗戶爬下來，許多旅客當場「軟腳」，除仁德團由領隊帶去花蓮大巨蛋收容所暫時安頓，其餘各旅行團安置在其他飯店。

昨天下午二點四十五分，花蓮雨勢變大，搜救人員在統帥原本的一樓櫃台旁發現被樓板壓住的周志軒，已無生命跡象；但持續聽到梁書瑋微弱呼救聲和敲擊聲，隔牆得知他的身體狀況大致良好，以人力清除障礙物，終於在三公尺外救出梁書瑋，意識清楚。

花蓮縣消防局表示，昨天上午透過生命探測器有測到兩人心跳，下午一點半以後，搜救犬偵察發現，周狀況不佳。當時梁書瑋因和周志軒僅有幾公尺距離，梁「以為對方沒有事」，敲石頭求救時還告訴消防隊「兩人平安」，結果令人遺憾。

梁書瑋被送到花蓮慈濟醫院救治，梁父轉述兒子身體狀況良好，「他喊我爸爸，我就知道他沒事了！」梁母則含淚不停感激：「謝謝大家祈福，謝謝救難人員。」 梁父轉述，兒子受困當下手機被撞飛，不斷呼叫同事周志軒，但沒有得到回應，由於空間狹小，只能躺著等待救援。

梁書瑋昨晚檢查後、步出醫院，他表示：「活著真好！」未來要多把握與父母親相處的時光。

聽到兒罹難 周志軒母親心碎

至於罹難的統帥飯店員工周志軒，他的媽媽彭冬春聽到兒子受困後，衝到飯店外等候，早上還聽到救難人員說，有用敲牆的方式跟兒子保持溝通，她深信兒子一定能獲救，下午卻傳來噩耗。

彭冬春難過地說，兒子到統帥飯店上班三年多，都是大夜班，之前花蓮發生五級地震，電視台拍到客人撤離逃難的畫面，周志軒還調皮地打電話給她：「我LINE傳一段影片給你，我上電視了！」不料才隔一天，統帥飯店居然發生意外。